富邦投信將出資近20億合併日盛投信

富邦金今宣布，旗下富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信通過吸收合併日盛投信案，富邦投信將以現金對價吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於新台幣46.23元至52.42元間，預估合併價金總金額介於新台幣18.03億元至20.44億元間。

日盛投信董事會也同步通過本合併案，富邦金控指出，本案為雙方合意併購，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計2025年完成合併。今日富邦投信董事會通過，依據「金融機構合併法」、「企業併購法」、「證券投資信託事業管理規則」、「金融控股公司法」及本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，與日盛投信進行現金合併案，合併後將以富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。

富邦投信表示，將致力維護所有員工權益，同時期盼儘速整合，發揮營運綜效，待富邦投信及日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。富邦投信預期，雙方合併後將有助於富邦投信提升資本效率、達到成本優化，並強化銷售業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的産品與服務。

富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF基金，發展各類主題型ETF、規劃新型態的主動型ETF，日盛投信則在主動式股權及貨幣型基金上有亮眼的表現，預期合併後將強化富邦投信市場競爭力，帶動資產規模持續成長，進而發揮投信産業合併價值與綜效，並持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」企業願景邁進