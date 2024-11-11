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兆豐證券歲末大戶回饋登場 台股交易破億元獲獎無上限

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

兆豐證券「豐狂迎新大戶季」限時開跑！無論新戶或舊戶，只要參與台股交易並達到一定金額，就能享有「超狂回饋無上限」回饋獎勵，即日起到12月31日止，限時不限量，交易金額越高，獎勵越豐厚，為投資人提供年末進場的絕佳時機。

兆豐證券表示，「豐狂迎新大戶季」活動期間，不論是新戶或舊戶，凡台股交易成交金額每超過1億元，即可獲得5,000元禮券；成交金額突破10億元，回饋金額立即升級為每億可獲得6,000元；突破20億元，每億回饋金額再飆高至7,000元，享超狂回饋無上限，億元級大戶把握歲末進場衝刺逄低布局。

除了大戶季，新戶還有豪禮享不完，兆豐證券同步推出「線上開戶豪禮月月抽」活動，所有新戶開戶及完成交易任務者均可參加豪禮抽獎，獎品包括ezfly 30,000元旅遊金、家樂福2,000元即享券以及LINE POINTS 350點等好禮。

此外，無論新戶或舊戶，凡在台股及美股累積達到指定交易金額者，還有機會抽中高價值的華碩（2357）頂尖AI筆電等獎品，多重豪禮，加碼回饋就趁現在。

「豐狂迎新大戶季」以實際回饋展現對客戶的感謝，兆豐證券面對投資人的需求，始終秉持服務至上的精神，致力於提供台股交易優惠、MegaGo每股購、美日港股市場複委託免低收、兆好Bond海外債等多元化理財商品與服務，本次活動正是兆豐證券為感謝廣大客戶的支持，讓投資人收穫滿滿，迎接來年的豐收。

超狂回饋無上限活動現已正式啟動，無論新戶舊戶都能享受兆豐證券帶來的多重回饋和優質服務，活動詳情請至兆豐證券「豐狂迎新大戶季」網站查詢。

兆豐 台股

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