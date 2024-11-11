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富邦投信董事會宣布：將買下日盛投信100%股權、2025年完成合併

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦投信董事會於11日晚間8時赴證交所開重大訊息說明會。崔馨方／攝影
富邦投信董事會於11日晚間8時赴證交所開重大訊息說明會。崔馨方／攝影

富邦投信董事會於11日晚間8時赴證交所開重大訊息說明會。富邦投信表示，將致力維護所有員工權益，同時期盼盡速整合，待富邦投信及日盛投信雙方臨時股東會通過及主管機關核准後，規劃於2025年完成富邦投信及日盛投信合併。

富邦投信董事會11日通過吸收合併日盛投信案，富邦投信將以現金對價吸收合併日盛投信，預估每股合併對價介於新台幣46.23元至52.42元間，預估合併價金總金額介於新台幣18.03億元至20.44億元間。11日日盛投信董事會也同步通過本合併案，本案為雙方合意併購，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計2025年完成合併。

日盛投信同樣於11日召開董事會，提案通過與富邦投信合併乙案，後續將再經由雙方股東臨時會表決通過後，向金管會呈報；待取得金管會同意此合併案後，將由二家代表共同決定合併基準日並公告。

日盛投信董事長林麗珍表示，合併後所有員工權益將會依法受到保障，落實完善員工照顧，期望未來所有同仁仍齊心繼續堅守崗位，超越自我與公司年度目標，同時亦請全力配合與支持後續合併的相關工作。

此外，日盛投信自1996年成立以來，不斷深耕台灣，相對多數投信業者擁有更長的在地投資經驗、以及投信經營資歷，以團隊合作精神不斷研析市場與產業趨勢，並透過國際投資顧問團隊掌握全球研究資源；致力在積極產品創新與嚴控風險中取得最佳平衡點，傾全力為客戶創造財富價值。

不過，為因應未來金融市場挑戰，期望產品發展更為全面、及滿足客戶更多元化之需求，公司經審慎評估後，認為通過合意併購之後必更能提升1＋1更大於2的企業經營綜效，經由二家公司資源互補及整合，強化核心競爭力，提高為客戶服務的廣度與深度，以發揮資產管理公司的最高價值。

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