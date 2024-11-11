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獨／富邦金控決議買下日盛投信全部股權 晚間8點召開重訊說明會

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獨／富邦金控將宣布重大決議 買下日盛投信全部股權

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金控將在證交所宣布重大決議，將買下日盛投信全部股權。圖／富邦金控提供
富邦金控將在證交所宣布重大決議，將買下日盛投信全部股權。圖／富邦金控提供

富邦金控將在晚間8時赴證交所開重大訊息說明會，據了解，富邦金控董事會今日所通過的重大決議，和富邦金控將買下前日盛金控持股20%的日盛投信有關，由於金控法規定，一家金控旗下只能有一家投信子公司，因此，富邦金控將買下日盛投信80%的股權，進而推動旗下富邦投信與日盛投信的二合一。

據指出，富邦金控先前曾對外找買家接手日盛投信20%的股權，但市場上並無潛在買家願意接手，面對金控法的規定，富邦金控只能自己再出資買下剩餘80%的日盛投信股權，然後完成二家投信的合併，以符合金融機構合併法、金控法的要求，可說是完成先前富邦金、日盛金兩大金控合併旗下子公司整合的「最後一哩路」。

富邦金控 日盛金 證交所

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