獨／富邦金控將宣布重大決議 買下日盛投信全部股權

富邦金控將在晚間8時赴證交所開重大訊息說明會，據了解，富邦金控董事會今日所通過的重大決議，和富邦金控將買下前日盛金控持股20%的日盛投信有關，由於金控法規定，一家金控旗下只能有一家投信子公司，因此，富邦金控將買下日盛投信80%的股權，進而推動旗下富邦投信與日盛投信的二合一。

據指出，富邦金控先前曾對外找買家接手日盛投信20%的股權，但市場上並無潛在買家願意接手，面對金控法的規定，富邦金控只能自己再出資買下剩餘80%的日盛投信股權，然後完成二家投信的合併，以符合金融機構合併法、金控法的要求，可說是完成先前富邦金、日盛金兩大金控合併旗下子公司整合的「最後一哩路」。