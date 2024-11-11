聽新聞
0:00 / 0:00
獨／富邦金控將宣布重大決議 買下日盛投信全部股權
富邦金控將在晚間8時赴證交所開重大訊息說明會，據了解，富邦金控董事會今日所通過的重大決議，和富邦金控將買下前日盛金控持股20%的日盛投信有關，由於金控法規定，一家金控旗下只能有一家投信子公司，因此，富邦金控將買下日盛投信80%的股權，進而推動旗下富邦投信與日盛投信的二合一。
據指出，富邦金控先前曾對外找買家接手日盛投信20%的股權，但市場上並無潛在買家願意接手，面對金控法的規定，富邦金控只能自己再出資買下剩餘80%的日盛投信股權，然後完成二家投信的合併，以符合金融機構合併法、金控法的要求，可說是完成先前富邦金、日盛金兩大金控合併旗下子公司整合的「最後一哩路」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言