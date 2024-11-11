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新光人壽運用 AI 提升風險識詐能力 打造完善保險生態圈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽副總經理廖晨旭（右二）與合作夥伴共同發表「壽險理賠樣態共享生態圈」實證計劃，提升壽險業的風險識詐能力。新光人壽／提供
新光人壽副總經理廖晨旭（右二）與合作夥伴共同發表「壽險理賠樣態共享生態圈」實證計劃，提升壽險業的風險識詐能力。新光人壽／提供

新光金控（2888）與子公司新光人壽響應金管會「防範詐騙及金融犯罪」金融科技主題式推廣活動，聯合提出「壽險理賠樣態共享生態圈」實證主題，自3月起展開為期6個月的驗證計劃，並在11月1日至11月2日登場的「2024 Fintech Taipei 台北金融科技展」聯合展出實證成果共享。

本次「壽險理賠樣態共享生態圈」實證計劃，主要引入國家資通安全研究院的合成資料技術，並推動「隱私強化技術應用推動計劃」的實作，同時透過AWS與Netron網創資訊的雲端技術協助，運用Amazon SageMaker與Flower建立聯合學習框架，與合作夥伴台灣人壽進行理賠樣態的參數權重交換，納入更多壽險業的詐欺樣態，期能藉由理賠樣態共享，提升理賠AI應用模型成效，減少理賠誤判和漏判情況，落實公平待客原則，共同防治保險犯罪，並強化壽險業風險聯防機制。

新光人壽長期投入數據資料分析、建置風險評估模型與提升數位服務體驗，對於新興科技的推廣與運用在保險業界持續扮演著先行者的角色。早在10年前，新光人壽已利用金融科技開發理賠風險模型，並不斷的持續優化，但在模型的效度遇上了瓶頸，而透過本次實證案，利用聯合學習的架構概念為新壽的理賠風險模型提供一個新的嘗試方向。聯合學習架構可以與同業機構合作，納入更多壽險業的詐欺樣態，利用更多的數據資源一同訓練模型，從中獲得更多元的風險控管，能夠有效地優化現有的理賠風險模型，進一步強化風險控管能力。

新光人壽致力公平待客，維護保戶權益，自2013年以來，不間斷的投入數據資料分析、利用AI策略的方法和資料模型架構，建置風險評估模型，陸續研發了保單理賠風險系統、核保風險預測模型系統和智能客服，以提升服務效能。透過本次「壽險理賠樣態共享生態圈」實證計劃，新光人壽也成為業界首家與國家資通安全研究院合作，導入合成資料技術的壽險公司，未來將持續扮演領頭羊的角色，為壽險產業建立一個更安全、高效的合作驗證平台，並邀請壽險同業建立風險聯防機制，共同防範保險詐欺與金融犯罪，守護每位客戶的權益，打造更完善的保險生態圈。

壽險業 新光人壽 理賠

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