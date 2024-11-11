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川普勝選效應發酵 美元強勢表態新台幣重貶1.36角

中央社／ 台北11日電

「川普2.0」重返白宮，為全球政經局勢砸下震撼彈，美元上週小幅修正後，再度強勢表態，加上台股下挫，利空夾殺，新台幣兌美元今天收盤收32.251元，重貶1.36角，改寫近3個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.015億美元。

僅管上週美國聯準會（Fed）降息1碼，美元指數一度回落，美國總統當選人川普的勝選效應持續發酵，激勵美元再次轉強，衝破105大關，亞幣應聲倒地。

根據央行統計，美元指數今天狂漲0.65%，人民幣下跌0.31%，新台幣貶值0.42%，韓元重挫0.6%，日圓暴跌0.65%。

美國總統大選落幕後美股續揚，不過台積電7奈米輸中禁令抵銷營收創新高的利多，台股盤中下跌達247點；尾盤台積電獲買盤回流，台股跌勢收斂，終場下跌24.25點，收在23529.64點，力守23500點關卡。

台灣今天股匯市同步下挫，外匯交易員指出，新台幣兌美元一早以32.14元開出後，受到強勢美元壓制，加上外資、投信接連匯出，貶幅迅速擴大，跌破32.2元價位後仍一路下殺，盤中最低觸及32.30元。

外匯交易員表示，亞幣今天倒成一片，加上時間離月底還有段距離，出口商態度觀望，不急於進場拋匯，央行也放手讓新台幣貶值，導致盤中狂貶近2角。

外匯交易員指出，川普勝選行情激勵美元繼續上攻，將抑制亞幣走勢；短線美元表現持堅，後續則看川普是否帶來新的震撼彈，聯準會官員發言、經濟數據也仍是市場矚目重點，政經局勢不明朗的情況下，新台幣應呈偏弱整理，於32.2元至32.5元之間震盪。

新台幣 美國聯準會

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