期交所舉辦113年度期貨商負責人座談會 逾200人與會

期交所為促進期貨市場發展及成長，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公司經理人共同研商臺灣期貨市場發展策略。今年度期貨商負責人座談會分別於台北及高雄舉辦，台北場於11日假台北君悅酒店舉行。

由期交所董事長吳自心主持，證期局組長王秀玲蒞臨指導，期貨公會理事長陳佩君及證券公會理事長陳俊宏親臨會場，現場與會期貨業董事長、總經理及經理人逾200人，為期貨業年度盛會。

期交所於座談會中，針對近期上市之新商品與新制度進行業務說明，並與參加活動之期貨業負責人進行雙向溝通，以期達到穩健發展期貨市場的目標，會中也特別邀請中華經濟研究院副院長王健全就明年經濟情勢展望發表專題演講。

王秀玲致詞時表示，因應國際金融市場快速發展，金管會彭主任委員上任即推動「行動創新方案」，期交所今年7月上市的微型臺指期貨位列第一波措施之一。此外，期交所除在今年1月份將台積電期貨納入夜盤交易，刻規劃12月將聯電期貨納入夜盤交易，以滿足交易人交易策略及避險需求。金管會對於期貨商監理亦將秉持「安全」與「發展」並進，一直以來，證期局、期貨公會及期交所都有順暢的溝通管道，期貨公會相關建言也都順利推動。相信在大家努力下，臺灣期貨市場將穩健發展。

王秀玲特別提到，金管會近期邀集產官學專家設置「金融行動創新法規調適平台」，主動蒐集各界對金融政策及法規建議意見，經由金管會加速評估快速回應迫切需要法規鬆綁之處，在期貨方面已有初步成果，期望各位先進未來持續與主管機關、期交所就期貨市場的發展與安全，共同努力。

吳自心致詞表示，今年臺灣期貨市場受惠於國內外股市波動，有亮眼的表現，截至11月8日，臺灣期貨市場累計交易量已超越3.42億口，較去年同期成長將近3成。同時，期貨商獲利亦創歷年新高，今年可以說是期貨市場豐收年。

吳自心特別表示，金管會彭主委提出亞洲資產管理中心的政策目標，提到具備「天時」條件，包括日益壯大的資本市場等，而臺灣期貨市場展現的強勁動能，相信能在壯大金融市場，並在高端財富管理多元發展中，扮演重要角色。期交所已積極訂定並推動支持亞洲資產管理中心的措施，包括：第一、壯大金融市場：新增夜盤交易商品，即時反應國際市場變化，服務實體經濟；第二、完善期、現貨ETF生態系統：掛牌更多新興產業之個股期貨及ETF期貨；第三、拜訪高端財富管理業者：主動拜訪財富管理業者，尋求合作機會。

未來，期交所將戮力革新制度，提供市場穩健的交易環境，也將全力支持發展亞洲資產管理中心，此將為期貨市場帶來成長機會。吳董事長也請期貨業者支持金管會彭主委推動的各項政策，以及期交所刻規劃推出的各項商品及措施。期交所將與期貨業者攜手創造臺灣期貨市場永續發展的最佳環境。