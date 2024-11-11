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群益證五度榮獲「幸福企業」金獎殊榮 友善職場備受肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證五度榮獲「幸福企業」金獎殊榮，友善職場備受肯定。(群益金鼎證券/提供)
群益證五度榮獲「幸福企業」金獎殊榮，友善職場備受肯定。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券今年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金融管顧類金獎殊榮，這已是群益證連續第五年獲獎，這不僅是群益證持續優化企業文化、強化員工幸福感的具體成果，也反映出公司積極打造友善職場環境的用心與成效。

員工乃是公司的重要資產，提供舒適便利的工作環境便是最為基礎的配置，除基本的設備外，定期消毒辦公空間，更訂定「菸害防制處理措施」打造無菸辦公環境。每年提供疫苗補助1,000元，定期安排員工健康檢查、健康諮詢、疫苗接種服務以及宣達衛教資訊，協助同仁維持身體健康。群益金融集團於去年7月重新啟動因疫情暫停的員工視障按摩服務，今年更擴大服務範圍至敦南辦公大樓，未來將規劃讓全台分公司同仁都享有這項服務。視障按摩服務舒緩同仁辦公時的疲勞，不僅服務了員工，同時也提供按摩師就業機會，關注弱勢族群，落實社會責任。繼去年9月於台中朝馬運動中心舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」後，今年4月在高雄鳳山運動園區也舉辦了南區運動會，透過運動會讓員工及家人共同運動舒緩身心，增強體魄。

在人才培育方面，群益證提供多元的學習管道，每年舉辦群益金融大學，針對集團優秀人才，進行跨部門協調、簡報能力、管理領導能力、數位科技等訓練，培養團隊合作的精神，培育未來的儲備幹部。針對不同職位也提供完整的職位職能培訓計畫，以符合不同族群及組織的培訓需求。除了實體的培訓課程外，同時也建置了數位雲端學習平台，並提供專業證照獎勵金、教育訓練補助費，期望員工透過多元的學習方式，及定期辦理晉升、調薪作業，以達到企業人才培育及個人職涯發展的雙贏效益。

群益證提供員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、福委會還有各項津貼補助，如：員工旅遊及婚喪喜慶補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利措施。於集團內網中也架設了專區，提供企業特約商店、團購資訊等，使員工能夠以優惠的價格購買商品或享受服務。

群益金鼎證券再次獲得幸福企業的殊榮，是公司追求卓越的一個重要里程碑。未來群益金鼎證券將持續專注以創造幸福企業文化為目標，成為員工心目中最值得信賴的夥伴。

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