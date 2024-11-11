國泰金前十月稅後純益1086億元、年增67% EPS 7.13元創歷史次高

國泰金控（2882）11日公布，2024年10月合併稅後純益54.4億元，累計稅後純益1,086.4億元，年成長67%，EPS達7.13元，創歷史次高紀錄；今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後純益也同步締造歷史次高。

國泰人壽今年10月合併稅後純益20.4億元，主要在避險成本方面，10月新台幣匯率貶值3.8角，貶幅1.2%，惟因Proxy避險雜幣遠較台幣弱勢，壓抑一籃子貨幣操作績效表現，避險成本較上月增加；惟仍持續逢高實現國內外資本利得，單月稅後純益20.4億元，累計前十月稅後純益693.5億元，年成長107%，續創同期歷史次高。

此外，國壽10月單月沖轉外匯價格準備金111.5億元，截至10月底外匯價格準備金餘額為324億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝，並增加外匯管理彈性，在資本方面，國壽10月淨值比逾9%，RBC亦高於350%之水準，資本維持強健。

國泰世華銀行今年10月合併稅後純益29.7億元，累計前十月稅後純益342.2億元，年成長23%；主要放款成長動能強健，外幣存款結構優化，有效控制資金成本，累計前十月淨利收呈雙位數成長；另信用卡海外消費增加及銷售財富管理各項商品動能強勁，累計淨手續費收入增長超過3成，累計前10月稅後純益續創歷史新高。

國泰產險前十月累計簽單保費收入達307億元，年成長15%，主要在車險、商業險及工程險等簽單保費皆有良好的成長；10月單月稅後純益為2.4億元，累計前十月稅後純益24.1億元，年成長99%，創同期歷史新高。