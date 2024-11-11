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富邦金前十月稅後純益1302億元、創歷年同期次高EPS 9.27元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）11日公布，2024年10月稅後純益91億元，單月獲利創歷年10月新高；累計今年前十月稅後純益1,302.9億元，為歷年前十月次高紀錄，每股稅後純益（EPS）為9.27元。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單月獲利亦創歷年10月新高紀錄，台北富邦銀行、富邦證券累計前十月獲利皆續創歷年同期新高。

其中，富邦人壽2024年10月稅後純益為57.7億元，累計稅後純益為837.2億元，分別較去年同期成長293%及88%，創歷年10月最高及歷年前十月第二高紀錄。本月主要投資收益來源係處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。

台北富邦銀行2024年10月稅後純益22.1億元，今年以來每月單月獲利皆較去年同期成長，累計前十月稅後純益273.1億元，較去年同期成長23%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，海外消費需求強勁帶動信用卡簽帳金額成長，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長9%及39%，整體營收較去年同期成長17%。截至10月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1136%，維持良好資產品質。

富邦產險2024年10月稅後純益0.5億元，反映當月依帳齡提存呆帳準備、風災及商業火險大型案件損失等影響，惟公司承保及投資表現仍維持良好動能，累計前十月稅後純益34.9億元。

富邦證券2024年10月稅後純益5.3億元，累計1-10月稅後純益86.5億元，較去年同期成長51%，主要受惠今年台股價量齊揚，累計前10月台股日均值較去年同期成長52%，台股10月加權指數亦較去年底漲升4,890點，證券各項業務皆較去年同期顯著成長，續創單10月及累計前十月稅後純益歷年新高紀錄。

台北富邦銀行 台股

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