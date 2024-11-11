川普勝選國票金樂看2025年 總座陳冠舟：債短期已反應、優化投資組合

美國總統大選落幕，國票金控（2889）總經理陳冠舟8日出席「喜願30周年慈善晚會」暨重症病童圓夢計畫，認為「債市短期上應已充分或稍有過度反應」，對台灣科技股抱持信心，樂看2025年股債表現。

隨著美國總統大選落幕，陳冠舟指出「國際政經局勢將有所轉變」，美債殖利率大幅彈升原因有二：1.主要原因為部分經濟數據優於市場預期，增強美國經濟軟著陸機率；2.反應川普勝選及全面執政，市場擔憂擴大財政赤字以及減稅、關稅政策將引發通膨，削減對聯準會明年降息預期。

然而陳冠舟認為，債市短期上應已充分或稍有過度反應，國票金控及集團子公司會密切關注川普新政府政策動向及追蹤市場變動，持續積極調整、優化外幣債券部位投資組合，未來將持續視市場狀況波段操作，以獲取獲利空間。

國票金控集團向來關注永續議題，對於社會公益及支持弱勢團體不遺餘力，希望發揮正向影響力讓愛散播到社會各個角落。集團自2021年開始支持喜願協會各式活動，其中包括「喜願重症病童圓夢計畫」及「喜願30年健走嘉年華 」。

國票金控集團旗下國票慈善基金會與喜願協會於11月8日共同舉辦「喜願30周年慈善晚會」暨重症病童圓夢計畫，邀請圓夢病童及家屬們一同歡慶，現場氣氛熱鬧，在場每位病童都認真投入欣賞表演節目，展露滿足快樂的笑顏。總經理陳冠舟強調，希望藉由國票金控的拋磚引玉，進一步讓社會大眾認識 「 Make–A–Wish」 計畫的理念。藉由圓夢的力量為這些孩子及家屬挹注希望與勇氣，共同面對病魔、 戰勝病魔並用生命奇蹟鼓舞更多人。

陳冠舟表示，很認同喜願協會長期關懷重症病童家庭，用愛與行動鼓勵病童保有對生命的熱忱，學習以樂觀積極的心態面對治療。今年喜願協會成立第30周年，國票金控集團很榮幸能與喜願協會攜手為台灣2,600多位病童夢想成真時出一份心力成為喜願協會 「 Make–A–Wish」 計畫的願望推手。國票金控集團也會持續與喜願協會並肩努力加速協助社會上需要幫助的群體，致力實現聯合國永續發展目標SDGs。

國票金控2024年10月自結稅後純益1億5,462萬元，累計1至10月稅後純益18億4,768萬元，較去年同期累計數增加 1億7,722萬元，增幅10.61%，每股稅後盈餘0.52元，10月底每股淨值11.84元。

其中國際票券子公司因票券業務持續衝刺業務收益增加，美國聯準會於9月份降息2碼，外幣債買賣斷利益增加，外幣RP成本下跌，整體獲利較1-10月同期增加 2.32%；國票證券子公司則因股市交易市場日均量較去年同期高，經紀業務手續費收入及融資利息收入增加，整體獲利較1-10月同期成長54.56%。 至於國票創投子公司整體獲利較去年同期衰退32.18%，係因基期因素較去年同期評價及處分損益減少。