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永豐財管LINE官方帳號上線 申購基金美股手續費最低0元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行財富管理專屬LINE官方帳號上線，提供第一手財經資訊，及零時差、零騷擾、零距離的數位理財平台；同時，申購基金、美股年底前享最低0元手續費，持續協助客戶累積資產。永豐銀／提供
永豐銀行財富管理專屬LINE官方帳號上線，提供第一手財經資訊，及零時差、零騷擾、零距離的數位理財平台；同時，申購基金、美股年底前享最低0元手續費，持續協助客戶累積資產。永豐銀／提供

永豐銀行11月上線「永豐銀行財富管理」LINE官方帳號、提供第一手財經資訊，打造數位理財平台。永豐銀行財富金融處處長蔡隆裕表示，透過財管LINE官方帳號提供理財即時資訊，與豐富的影音內容分析市場趨勢，提供零時差、零騷擾及零距離的貼心服務。同時，2024下半年推出申購基金最低0元手續費，帶動數位通路每月平均扣款金額較2023年同期大幅成長50% ，以便利、低進入門檻的理財工具，協助客戶累積資產。

基金0元手續費，抗波動穩定理財。永豐銀行表示，至年底前，經由數位平台（永豐銀行MMA交易金融網、行動銀行APP或數位帳戶－大戶DAWHO APP）定期定額申購基金，單次扣款最高30萬元、不限筆數享0元手續費，共逾2,000檔標的，包括全球及台灣股票型基金或月月配息的債券型基金等；並可設定帳戶或信用卡日日扣款，並提供停損停利到價通知等功能。

最低新台幣1,000元，錢進美股輕鬆購。永豐銀行表示，美股定期定額ShareShares平台迄今扣款金額亦持續創高 ，經由數位平台進入定期定額ShareShares平台申購美股，輕鬆設定101檔美股或ETF為投資標的、可任選每月6日、16日或26日為扣款日，永豐銀行結合碎股技術 ，最低只要新台幣1,000元即可成為國際級企業的股東；年底前，申購手續費率0.01%、最低0元。

新台幣 永豐銀行 美股

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