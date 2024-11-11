迎雙11購物節 玉山系列活動刷卡最高回饋達30.5%

網購年度盛事雙11購物節到來，玉山銀行與PChome24h、蝦皮購物、淘寶網及momo購物規劃一系列信用卡優惠活動，最高回饋達30.5%，其中更攜手momo購物及淘寶網推出新申辦玉山Unicard專屬加碼最高8%回饋，讓卡友輕鬆鎖定最划算的購物計畫。

本次於PChome24h玉山卡友日專屬回饋，11月11日持玉山信用卡單筆分期消費滿11,111元以上，並下載玉山Wallet且登錄活動成功，最高贈1,611元刷卡金，若以玉山U Bear卡消費，還可享網購加碼2%回饋，最高回饋可享16.3%；11月份於蝦皮購物消費單筆分期滿7,000元享500元刷卡金，且在11月11日當天開放使用專屬優惠代碼，完成指定任務並使用玉山Unicard消費，更可獲得價值6,525元回饋。在跨境網購方面，即日起至11月30日在淘寶網刷玉山信用卡單筆滿3,000元以上，即可參加累積消費活動，在11月11日的限時加碼期間，單筆滿指定金額還有機會獲得千元即享券，並搭配首次申辦玉山Unicard的優惠活動與立減券，最高可享30.5%回饋，讓卡友的跨境購物更加實惠。

玉山針對喜愛momo購物的卡友，推出即日起至11月11日於momo購物消費，除了單筆分期滿11,111元以上享1,111元刷卡金外，若使用玉山Unicard並訂閱「UP選」方案，還可獲得原卡片百大特店3.5%的e point回饋，完成指定任務最高回饋達16.2%；還沒有玉山Unicard的顧客可把握即日起至12月31日的momo購物專屬辦卡連結加碼優惠，首次申辦玉山Unicard正卡，核卡後30天內持該卡於momo購物消費享加碼8%玉山e point回饋，若首次同時開立玉山台幣及外幣數位帳戶並完成指定任務，再加碼回饋玉山e point 500點，單筆分期滿額且登錄活動成功，最高享5,325元回饋。

在開心消費之餘，玉山銀行邀請卡友們一同紀錄消費碳足跡，展開低碳新生活，即日起至11月30日在蝦皮購物與momo購物消費，首次於玉山Wallet內開通支付碳帳戶「大眾運具減碳」及「消費碳足跡」之功能，登錄活動後，單筆滿3,000元可獲得300元刷卡金。