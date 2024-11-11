LINE Pay 將轉上市 前十月營收近51億元續創高

行動支付領導品牌 LINE Pay（7722）將於12日舉辦上市前業績發表會。LINE Pay旗下核心業務包括第三方支付事業、聯名卡及點數回饋卡服務、金融產業合作、廣告銷售、票券發行與銷售，透過整合各類支付、金融科技應用與行銷資源，持續優化消費者體驗與各項商店服務，為用戶、商戶與合作夥伴打造完整LINE Pay 生態圈。 LINE Pay收入主要來源為手續費收入占總營收83%；其次為金融推廣合作收入占12%，廣告行銷平台收入占3%。憑藉強大的用戶基礎及持續成長的市場需求，LINE Pay近年營收穩步上升。

受惠即將轉上市議題，LINE Pay近期在興櫃股價上漲，11日興櫃盤中價格659元，下跌13.45元。

LINE Pay1到10月累計營收近51億元，年增31%，顯示其在支付市場中具備長期成長的營運能力。台灣行動支付市場近年快速發展，使用者人數和交易金額持續成長。根據研調機構統計，2023年台灣行動支付使用率已超過77%，行動支付已成為許多民眾日常生活的一部分。目前，LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口；LINE Pay用戶綁卡數超過1,830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張，支付據點超過57萬處。LINE Pay建立完整支付生態圈。 LINE Pay涵蓋線上及線下通路形成完整支付生態圈，滿足消費者的日常支付需求，更讓商店有機會透過LINE Pay平台接觸到更廣泛的客群，包含大型連鎖店及中小型商店，皆能運用進行差異化行銷優惠，並透過精準行銷觸及潛在顧客，提升商店交易量。