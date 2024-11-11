川普偏愛虛擬資產 比特幣大漲破8萬

川普當選是投資虛擬資產的最好時機？比特幣10日首次達到每枚8萬美元的價格，創下歷史新高。比特幣今年的漲幅已經高達80%，其他虛擬貨幣也跟著水漲船高。且隨著共和黨將掌握參眾兩院，川普相當支持對虛擬資產，在選前就已宣布若當選會逐步解除管制下，價格還可能再創記錄。

根據《英國廣播公司》報導，川普在競選時就表示要將美國打造成全球虛擬資產的首都，也隨著美國國會開票逐漸到尾聲，共和黨全面掌握政局的趨勢愈發明顯下，帶動比特幣資產價格一路高歌猛進。其實比特幣今年的漲幅就已經高達80%，且其他包括乙太幣、狗狗幣等虛擬貨幣也跟著受惠。

川普在選舉中還說，一上任就會將拜登任命的美國證監會主席蓋特納開除，未來會建立比特幣戰略儲備，也會任命對虛擬資產友善的財經官員。川普在選前提倡的減稅與去管制政策，在他贏得選舉後也開始出現投資潮，包括對他相當友善的石化業等傳統產業。

《財富雜誌》提到，川普改變他第一任期認為虛擬資產是「騙局」的說法，在這次選戰中甚至與他的兒子們與擁川的企業家創立了自己的虛擬貨幣平台「世界自由財政」，雖然目前還在持續規劃中，尚未正式運行。

虛擬資產由於虛擬資產公司FTX發生弊案，資產流動性遭到各界質疑可能涉及詐騙下，一度聲勢並不看好，但隨著川普利用比特幣買下紐約餐廳，加上政策上相當支持的態度而「錢」景看好。

不過虛擬貨幣資產變動幅度相當大且快速，各國多尚未承認其為交易貨幣，仍多為「商品」性質。我國央行和金管會將比特幣定位為「高風險的虛擬通貨／數位商品」，意即是「站在灰色地帶」的投資工具，而且沒有存保機構的基本保障，民眾投資需風險自負，交易也要付稅。

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