中信產險雙11放送好禮 購物清單必加三「保」

雙11「投保」專屬好禮。中國信託產物保險公司（簡稱中信產險）推出「雙11信福1+1」活動，即日起至2025年1月15日，保戶於中信產險網路投保專區投保，不僅享有雙11限定好禮月月抽機會，還有最高5,000元超商禮券加碼好禮，一次備足全方位保險保障，還有1+1好康，雙倍好運。

中信產險特別推薦三類熱銷保險商品，讓民眾「保」貝自己也保護家人。第一類是汽機車險，有車一族最擔心路上遇「撞」況，除依法必須投保強制險，基礎醫療保障及車險保障權益也很重要。「汽車險」涵蓋第三人責任險、駕駛人傷害險及丙式車體險，讓駕駛人與乘客都能獲得全面保障，另有免費的道路救援服務；「機車險」針對機車族規劃，包含第三人責任險及駕駛人傷害險，提供全方位的道路安全保障，同時轉嫁交通事故風險。

第二類是住宅火災延燒險，無論是有殼族或租屋族，「住火延燒險」都是不可或缺的基本保障，包含動產財物損失與房屋延燒責任，提供房屋及動產全面保障。第三類則是「旅平險+旅遊不便險」的旅綜雙險，打造出遊雙重防護罩，保障範圍涵蓋意外身故、海外突發疾病醫療、班機延誤、行李遺失共14項保障，跨年及春節出遊購足更能FUN心玩。

中信產險推出雙11購物節「好禮月月抽」活動，凡透過中信產險網路投保專區投保任一商品，累計保費滿1,000元，即可獲得一次抽獎機會，保費越高抽獎機會越多，每月有機會抽中200元超商購物金；此外網路投保可加碼再抽洗車服務券及最高5,000元超商購物金，讓消費者在購物狂歡節期間不僅有保障，更有額外驚喜。

中信產險網路投保僅需5分鐘即可快速完成投保，新會員再推出限時加碼活動，即日起至12月31日，首次於中信產險官網完成會員註冊並投保，即可獲得洗車服務（電子券）。網路投保專區提供多樣化保險商品，保障全面還享有多項網站專屬優惠，更提供車險到期提醒服務，避免保障中斷影響權益。