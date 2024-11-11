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「好好長大」主題日 3,000人同樂學理財 集保、基富通關懷弱勢族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所與基富通關懷社會弱勢族群，今年度捐助集保伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會、等家寶寶協會、安德啟智中心、伯大尼兒少家庭基金會等8家關懷與照護高齡長者、兒少的社福機構。圖右三為集保結算所暨基富通董事長林丙輝。(基富通證券/提供)
集保結算所與基富通關懷社會弱勢族群，今年度捐助集保伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會、等家寶寶協會、安德啟智中心、伯大尼兒少家庭基金會等8家關懷與照護高齡長者、兒少的社福機構。圖右三為集保結算所暨基富通董事長林丙輝。(基富通證券/提供)

臺灣集中保管結算所與基富通證券共同主辦的「2024好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」活動於11月9日在兒童樂園盛大開展，吸引超過3,000位大小朋友以寓教於樂方式學習理財知識。同時，主辦單位宣布捐贈8家關懷與照護兒少、高齡者的社福機構，藉此喚起大家對於社會弱勢族群的關注，為跨世代融合貢獻心力。

集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝表示，今年是連續第二年舉辦「好好長大」主題日活動，目的是透過輕鬆的方式，增進爸媽與孩子的基礎理財意識，因此，特別邀請安聯投信、百達投顧、保德信投信、施羅德投信、群益投信與摩根投信等6家知名基金公司，於活動現場設置多項趣味闖關遊戲攤位，在互動過程中，傳遞定期定額紀律投資的良好觀念。

面對高齡化與少子化的時代，林丙輝表示，每個人都應該及早做好退休準備，而父母行有餘力若能善用紅包與獎學金進一步儲備子女教育金，還能讓自己無後顧之憂，未來盡情享受退休人生。

基富通看見大家的需求，推出「好好退休準備平台」，委託產官學專家從市場上2000多檔基金中篩選長期波動度與績效均穩健的基金，並且與基金公司共同讓利，提供終身0手續費、降低經理費率，減輕長期理財的成本負擔，不僅適合每個人自主退休投資規劃，父母同樣能藉由平台上的專案基金，為子女儲備未來的高等教育基金。

除了關注國人的退休準備與子女教育之外，「好好退休準備平台」還延伸「好好變老」公益計畫，今年度由集保結算所捐贈伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會，都是以關懷和照護高齡弱勢長者的社福機構，以提升獨居、失能或身心障礙老人的生活品質，及促進高齡者的社會參與，營造永續成長、健康的社區環境。

基富通同時展現對於弱勢兒少與身障者的關懷，今年度捐贈等家寶寶協會、安德啟智中心、伯大尼兒少家庭基金會。林丙輝表示，雖然捐助金額有限，但誠摯是無限的，更希望能因此喚起更多的善心人士和企業一起發揮大愛，以實際行動扶助經濟和身心弱勢的孩童，健全其身心發展，為社會弱勢族群撐起一把保護傘。

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