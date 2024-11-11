快訊

日本內閣總辭！石破茂「首相指名選舉」可望保位成功 新內閣晚間出爐

準備向川普交保護費？傳台灣考慮買神盾艦 F-35也在清單內

屏東民宅清晨火警！疑為救貓 男逃出後又進火場不幸罹難

國泰世華台塑聯名卡綁定台塑石油Pay 加油每公升最高回饋3元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華台塑聯名卡綁定台塑石油Pay，加油每公升最高回饋3元，新戶透過台塑石油App辦卡，再享最高400元及3%加油金首刷禮。（國泰世華銀行/提供）
國泰世華台塑聯名卡綁定台塑石油Pay，加油每公升最高回饋3元，新戶透過台塑石油App辦卡，再享最高400元及3%加油金首刷禮。（國泰世華銀行/提供）

國泰世華銀行與台塑石油共同祭出多重加油優惠及更便利的行動支付體驗，只要將國泰世華台塑聯名卡綁定於台塑石油App的台塑石油Pay，未來加油時，出示App上的QR Code即可掃碼付款，再享加油每公升最高回饋3元，另外透過台塑石油App還能查詢油站據點、即時油價等資訊，享受快速、便利、安全的加油支付體驗。

國泰世華銀行表示，台塑聯名卡一直給予卡友最有感的刷卡加油回饋，這次與台塑石油合作不僅透過「台塑石油Pay」以行動支付APP提供卡友一站式服務、最便捷的消費體驗，更共同給予卡友多元好康回饋。

即日起至2024年12月31日，使用國泰世華台塑聯名卡於台亞、福懋、西歐、速邁樂加油中心等加油站，自助加油每公升降價1.2元起；周三汽油加滿25公升(含)以上，再享現折15元，等同每公升回饋0.6元；若將國泰世華台塑聯名卡綁定「台塑石油Pay」，在台亞及福懋加油直營站加油，再天天享汽油每公升回饋台塑石油App會員紅利點數「F幣 1 」1.2點(1點等同1元)，合計加油每公升最高回饋3元。消費時使用加油金折抵，每公升可再折抵2元，降價、折抵、回饋，三重優惠天天滿足。

為讓更多客戶體驗加油超值回饋，針對首次申辦國泰世華台塑聯名卡的民眾，於核卡30天內，一般消費不限金額任刷一筆，即享300元加油金回饋，核卡90天內，站內加油筆筆皆享3%加油金回饋(每戶上限200元)。若透過台塑石油App首次申辦台塑聯名萬事達卡正卡，核卡30日內不限金額任一筆消費，除原首刷禮回饋，額外加贈「7-ELEVEN 即享券100元」乙張，即台塑聯名萬事達卡新戶首刷最高享400元回饋。此外，首次下載台塑石油App並綁定國泰世華台塑聯名卡，首筆加油消費贈50元加油金。

延伸閱讀

國泰世華雙11限時加碼 蝦皮購物聯名卡最高回饋30%蝦幣

國泰世華分享防詐新技術

台中警局前潑8.5公升汽油皮開肉綻燒死人 檢斥：目無法紀到極點

紅葉蛋糕太會了！超級跨界攜手「國泰世華CUBE」推限量聯名款 神仙組合「黑芝麻+招牌鮮奶油」11／1起開賣

相關新聞

國泰世華台塑聯名卡綁定台塑石油Pay 加油每公升最高回饋3元

國泰世華銀行與台塑石油共同祭出多重加油優惠及更便利的行動支付體驗，只要將國泰世華台塑聯名卡綁定於台塑石油App的台塑石油...

首檔綠色轉換公司債掛牌

我國首檔綠色轉換公司債由世紀鋼鐵8日成功發行並上櫃，發行總面額為20億元。這是自開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券以...

道瓊期 保證金調高

臺灣期貨交易所8日公告調高美國道瓊期貨契約（UDF）所有月份保證金金額，並自11月11日一般交易時段結束後起實施。

金融三業全年獲利衝兆元 壽險9月轉盈 成長動能強勁

據金管會統計，2024年前九月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘8,854.2億元寫史上同期新高，更已達到2...

川普當選 南山人壽董座尹崇堯：樂觀保險銷售

美國總統川普當選之後，外界也關注對於金融市場的變化，南山人壽董事長尹崇堯昨（10）日指出，市場對於川普當選的反應是非常熱...

國泰世華債券投資 奪獎

國際財經媒體《The Asset》於新加坡舉行的「2024年亞洲G3債券財資基準研究獎」，國泰世華銀行7日獲頒包含「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。