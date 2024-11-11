國泰世華台塑聯名卡綁定台塑石油Pay 加油每公升最高回饋3元

國泰世華銀行與台塑石油共同祭出多重加油優惠及更便利的行動支付體驗，只要將國泰世華台塑聯名卡綁定於台塑石油App的台塑石油Pay，未來加油時，出示App上的QR Code即可掃碼付款，再享加油每公升最高回饋3元，另外透過台塑石油App還能查詢油站據點、即時油價等資訊，享受快速、便利、安全的加油支付體驗。

國泰世華銀行表示，台塑聯名卡一直給予卡友最有感的刷卡加油回饋，這次與台塑石油合作不僅透過「台塑石油Pay」以行動支付APP提供卡友一站式服務、最便捷的消費體驗，更共同給予卡友多元好康回饋。

即日起至2024年12月31日，使用國泰世華台塑聯名卡於台亞、福懋、西歐、速邁樂加油中心等加油站，自助加油每公升降價1.2元起；周三汽油加滿25公升(含)以上，再享現折15元，等同每公升回饋0.6元；若將國泰世華台塑聯名卡綁定「台塑石油Pay」，在台亞及福懋加油直營站加油，再天天享汽油每公升回饋台塑石油App會員紅利點數「F幣 1 」1.2點(1點等同1元)，合計加油每公升最高回饋3元。消費時使用加油金折抵，每公升可再折抵2元，降價、折抵、回饋，三重優惠天天滿足。

為讓更多客戶體驗加油超值回饋，針對首次申辦國泰世華台塑聯名卡的民眾，於核卡30天內，一般消費不限金額任刷一筆，即享300元加油金回饋，核卡90天內，站內加油筆筆皆享3%加油金回饋(每戶上限200元)。若透過台塑石油App首次申辦台塑聯名萬事達卡正卡，核卡30日內不限金額任一筆消費，除原首刷禮回饋，額外加贈「7-ELEVEN 即享券100元」乙張，即台塑聯名萬事達卡新戶首刷最高享400元回饋。此外，首次下載台塑石油App並綁定國泰世華台塑聯名卡，首筆加油消費贈50元加油金。