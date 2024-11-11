南山人壽上市 董座尹崇堯：穩健進行

川普上周贏得美國總統大選，針對川普重返白宮的影響，南山人壽董事長尹崇堯表示，短期金融市場反應熱絡，但實際上要等川普明年就職後能否落實加徵關稅、調降企業稅等政見，這都會對美國經濟帶來中長期影響。

南山人壽台北城市創意路跑昨開跑，尹崇堯在活動結束後受訪。針對上市時程，尹崇堯說，目標還是希望在得到各個利害關係人的祝福，在大家都高高興興的情況下推動上市，南山人壽一直在做準備，這也是公司在努力的事情，但還是希望穩健地進行。

至於如何看待明年景氣，尹崇堯表示美國將是觀察重點，而目前整體看來相當積極正面，人工智慧（AI）發展的可持續性比過去預期更好，台灣作為AI科技重要的促成者，不論是晶片或伺服器，提供很重要的技術、基礎建設。

尹崇堯也說，美國啟動降息循環有利壽險發展，因此他對明年保險銷售樂觀看待。