銀行團保債權 京華城聯貸 下月起提前還款

京華城聯貸案將從下月起啟動提前還款。知情人士透露，聯貸銀行團近期再做成三大決議，其中和要求京華城借款人鼎越開發開始提前還款有關，合計十二月和明年一月要提前還款四十五億元。

知情人士指出，這三大決議包括凍結帳上尚未動用的十五點二億元額度；銀行團下月五日將先把聯貸案存款專戶的卅點七八億元進行沖償，也就是將這筆資金用於提前還款；要求借款人在明年一月十七日前，匯入十四點二二億元的新資金用來提前還款。

京華城聯貸銀行團十月九日開會時決議全面凍結在債權銀行相關的專戶存款四十五點七一億元，近日再決議提前還款的方式。這筆聯貸規模一四九億元，目前的聯貸餘額為一三三點八億元；銀行團凍結十五點二億元額度，亦即不會再撥款。

京華城開發案因為威京集團董事長沈慶京涉嫌向台北市前市長柯文哲行賄而受矚目，京華城土地更因此遭法院裁定扣押，其中威京集團旗下鼎越開發雖在十月廿三日抗告成功並由高等法院發回更裁，但地院日前二度裁准扣押京華城土地，這也使銀行團對於債權保障的危機意識更高。

京華城聯貸案明年十一月五日到期，原本是朝續約展期的方向規畫，但法院二度裁准扣押土地，北市府不允許續建的可能性愈來愈大，導致銀行團債權保障受到挑戰。

銀行團成員指出，銀行團已經對威京集團開善門，因為包括土地被扣押、後續的停工、建照執照變更等，已構成違約，但銀行團決議可給予違約豁免，讓借款的鼎越開發不致面臨合約提前到期、要全部清償一三三億元的龐大壓力，但前提就是必須從十二月起分兩次提前還款。

銀行團清查，合計銀行團的存益、收款專戶、信託專戶的存款餘額共計四十五點七一億元。針對提前還款的要求，銀行團成員指出，比起十二月銀行團直接從存款專戶沖償卅點七八億元，鼎越開發最大的挑戰是要在明年一月十七日匯入十四點二二億元，鼎越屆時若還不出來，母公司中石化恐怕就得履行連帶保證人的責任來代償。

京華城聯貸銀行團成員，除了管理銀行新光銀行，還包括同屬新光集團的新光人壽、中信金旗下的中信銀、台灣人壽，及遠雄人壽、上海商銀、國票、安泰銀行和大慶票券，目前新光銀和新壽的餘額分別為卅六億、卅一億元，中信銀和台壽的部位合計近廿五億元。