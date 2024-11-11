源頭防詐 金融3業大串聯

社群平台詐騙猖獗又不願落實實名制，金融業將「揪團」抽掉非實名制社群平台廣告，時間直到明年底。

這次行動由公民營銀行率先啟動，業界人士透露，包括投信、人壽以及券商公會，已展開行動詢問相關業者是否一起加入，使得這一波「抽廣告」行動將擴及保險、證券投信等金融三業，避免出現破口。

金融業這次聯合發起的抽廣告行動分為兩大面向，一是暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，另外則是暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。金融業者指出，這樣做等於告訴民眾，以後在社群平台看到的投資廣告都是假的，不要相信，若民眾不看這些廣告，讓詐團無法乘虛而入，當詐團認為沒有效果，就不會在這些平台投放廣告。

一位不具名的金融業高層指出，金融業可說是這些社群平台最大的廣告金主，而且詐騙廣告大多數和金融、投資有關，這時金融業釜底抽薪，直接抽廣告一年，也是希望這些平台拿出誠意，不要再找各種理由推託落實政府要求的實名制，或放任海外子公司在台灣投放詐騙廣告。

一家大型金控高層說，以臉書為例，內部曾統計詐騙廣告來源最多的是臉書，但臉書最大的問題在於，和政府協商的是台灣子公司，臉書母公司則未出面管理其他海外地區的子公司接收詐騙廣告，例如很多廣告是詐團向臉書的越南等東南亞分公司下單，要求向台灣投放廣告，而且用繁體中文，「這一看就是詐騙廣告，不論投放地區或使用的文字完全不符合常理，否則直接向台灣下就好了，何必繞路去越南下？」

此外，業者說，Google也是詐騙廣告出處的大宗來源，甚至曾有知名財經人士被冒名之後，誤以為是新聞媒體的網路平台未好好管理才有冒名詐騙廣告，實際上卻是Google「蓋台」傳送的詐騙廣告。

這次針對非實名制的社群平台抽廣告是由兆豐銀行發起，其他公股行庫陸續跟進，由於兆豐金控董事長董瑞斌身兼銀行公會理事長，因此他爭取其他民營銀行支持，目前已知包括中信、國泰、台新、玉山、富邦、元大等金控都將參與。而這次金融業大串聯也擴及其他業別，尤其許多投資廣告和投信公司發行的基金商品有關，投信業更是臉書、Google、YouTube等社群平台的廣告大戶。