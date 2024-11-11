大師論壇周五登場／林啟超：全球債台高築 要繫安全帶

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，地緣政治引發的反全球化，AI浪潮對貧富惡化的影響難評，及氣候變遷衍生的淨零路徑上，都讓景氣動能裹足，全球政府債務陷入「沒有最多，只有更多」窘境。如果威脅持續醞釀匯流，往後數十年，真要繫好安全帶。

經濟日報與第一銀行將在11月15日共同主辦「2024大師論壇」，邀請美國經濟學家羅比尼來台，以「美國總統大選後的世界經濟展望」為題發表演講，林啟超將參與圓桌座論，題目為「從美國經濟看全球市場的機會與風險」。本論壇由富邦金控與富蘭克林華美投信協辦。

林啟超表示，集「聲量與爭議齊飛，暗黑共末日一色」的羅比尼，在他所著作的《大威脅》一書中闡釋，全球在債台高築下，對經濟的負面衝擊漸顯加大。特別是少子化與老年化，帶來繳稅者少，用稅者多。

林啟超分析，各種威脅一直是進行式，而非新鮮事。大家若抱著了解全球經濟面臨的困境，應有助益；但若杞人憂天則大可不必。因為市場機制這隻看不見的手，在民主制度的財產權保護下，常有將大威脅化為大轉機的力量：因為創新與賺錢始終來自人性。

但問題來了，政策這隻看得見的手，可能自覺英明，或各方角力而介入市場，反而「愛之適足以害之」。政策如何兼顧市場機制及選票壓力，是個試煉。

對台灣而言，地緣政治及氣候變遷牽動的供應鏈重塑，認知作戰，及淨零路徑愈形重要，但對多數人而言，不免陳義過高，從搖籃到墳墓的柴米油鹽醬醋茶，才是生活重心。特別是承擔稅負最重，「扶養父母的最後一代，子女棄養的第一代」的中壯年，數十載後是否淪為下流老人，值得關切。

其一，潛藏債務如勞健保的累增，負擔者卻漸少；其二，退休後仍有房貸或存款偏低。這些都對老有所終是個挑戰。其三，不健康餘命高達八年，一些家庭飽受煎熬。

林啟超說，《大威脅》給了思索經濟演變的好起點，但解方未明。未來真正的威脅，可能在你我他，對普世價值及市場機制的認知歧異。