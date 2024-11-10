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世界先進將籌600億超大型聯貸 蓋新加坡12吋晶圓廠

獨／阻詐聯軍成形 證券投信及保險將入列抽社群平台廣告

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
阻詐怒火延燒，證投信及保險將入列抽社群平台廣告。本報資料照片
阻詐怒火延燒，證投信及保險將入列抽社群平台廣告。本報資料照片

社群平台詐騙太猖獗又不願執行實名制，金融業將大串聯抽掉非實名制社群平台廣告，一路直至明年底。該行動是由上周四（7日）兆豐銀行率先發起，之後八大行庫陸續跟進，而據業界人士透露，包括投信、人壽、以及券商公會，已展開行動詢問旗下業者是否一起加入，使得整個「抽廣告」行動已成為雪球效應，不只銀行，也將擴及到保險、投信、證券等金融三業，全面展開行動，不留下任何破口。

兆豐金控董事長董瑞斌本身也是銀行公會理事長，他率先帶頭，並且透過銀行公會平台爭取其他大行支持，目前已知，包括中信、國泰、台新、玉山、富邦、元大等大型金控，都將加入行列，而這場大規模的串聯行動，也從銀行開始，延燒到其他的業別，尤其許多投資廣告，和投信公司所發行的基金商品有關，投信業者更是臉書、GOOGLE、YouTube這些社群平台的廣告大戶，一旦加入抽廣告行列，影響更劇烈。

但金融業者的怒火由來已久，抽廣告也是最後不得不祭出的手段。一位不具名的金融業高層指出，金融業本身可說是這些社群平台最大的廣告金主，而且詐騙廣告又大多數和金融、投資有關，這時金融業釜底抽薪，直接抽廣告一年，也是希望這些平台拿出誠意，不要再找各種理由拖托政府的實名制要求，或是放任海外子公司對台灣投放詐騙廣告。

一家大型金控高層不滿的以臉書為例指出，內部曾有統計，詐騙廣告來源出處最多的是臉書，但臉書現在最大的問題在於，和台灣政府協商的是台灣子公司，臉書母公司則未出面管理其他海外地區的子公司接收詐騙廣告。例如，很多廣告是詐團向臉書的越南等東南亞分公司下單，要求向台灣投放廣告，而且用繁體中文：「這一看就是詐騙廣告，不論投放地區或使用的文字完全不符合常理，否則直接向台灣下就好了，何必繞路去越南下廣告？」

Google也是詐騙廣告出處的大宗來源，甚至曾有知名財經名人被冒名之後，誤以為是報紙媒體的網路新聞平台未好好管理才有冒名詐騙廣告，結果事實卻是該名人看到的是Google「蓋台」傳送的冒名詐騙廣告，通常只要不是從媒體的APP進去的，而是透過Google等搜尋引擎進去，這時詐騙廣告就會趁機被讀者看到。

所謂的抽廣告，有二大面向，一是暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，另一個則為暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。金融業者指出，這麼作的用意，等於告訴民眾，以後你在社群平台看到的金融廣告都是假的，不要相信，倘若民眾不看這些廣告，自然就不會按照廣告上的指示去投資、匯款讓詐團得逞，久而久之，詐團認為沒有效果，就不會再對臉書等平台下廣告，如此一來，一家大型金控高層形容，這些平台「等於黑白兩道的錢都賺不到！」

廣告 詐騙 金融業

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