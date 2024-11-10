獨／京華城聯貸啟動提前還款 12月起連兩個月要還45億元

京華城聯貸案將從12月起啟動提前還款。知情人士透露，聯貸銀行團近期已再作成三大決議，和要求京華城借款人鼎越開發從下個月起開始提前還款有關，合計12月和明年1月，連續二個月京華城要提前還款45億。

知情人士指出，這三大決議，除了其中一項為凍結帳上尚未動用的15.2億額度，另外兩個決議則分別和提前還款有關，首先在12月5號，銀行團將先把該聯貸案存款專戶裡的30.78億進行沖償，亦即將這筆資金用於提前還款，另一個決議則要求借款人得在明年的1月17號之前，新匯入一筆資金，金額14.22億來提前還款。

銀行團在10月9日所召開的會議中，已決議全面凍結在債權銀行相關的專戶存款45.71億的使用，日前則再對提前還款的方式，作成上述的決議。該聯貸149億，目前的聯貸餘額為133.8億，銀行團上述凍結15.2億額度，亦即不會再對此案撥款。

京華城開發案因為威京集團董事長沈慶京涉嫌向前台北市長柯文哲行賄而受高度矚目，土地更因此遭法院裁定扣押，其中，威京集團旗下鼎越開發，也就是京華城聯貸案的借款人，雖然在10月23日抗告成功並由高等法院發回更裁，但地院日前仍第二度裁准扣押京華城土地，這也使銀行團對於債權保障的危機意識更高。

聯貸銀行團成員除了管理銀行新光銀行之外，還包括了同屬新光集團的新光人壽、中信金旗下的中信銀、台灣人壽，及遠雄人壽、上海商銀、國票、安泰銀行、大慶票券，目前新光銀行和新光人壽的餘額分別36億、31億，中信銀和台壽的部位則合計近25億。

該聯貸案是在明年11月5日到期，原本是朝續約展期的方向規畫，但由於台北地院二度裁定假扣押，使北市府之後不允其續建的可能性越來越大，也令銀行團債權保障受到挑戰。銀行團成員指出，銀行團已經對威京集團開善門，因為包括土地被假扣押、後續的停工、建照執照變更等，已經構成聯貸合約的違約，但銀行團已決議可給予違約豁免，讓借款的鼎越開發不致面臨合約提前到期、要全部清償133億借款的巨大壓力，但前提就是必須要從12月起分二次提前還款。

據銀行團清查，合計銀行團的存益、收款專戶、信託專戶的存款餘額，共有45.71億元。對於12月、1月的提前還款，銀行團成員指出，比起12月銀行團直接從存款專戶裡沖償30.78億，最大的挑戰是鼎越開發要在明年1月17日匯入一筆14.22億的新資金，鼎越開發屆時若還不出來，中石化恐怕就得履行連帶保證人的責任來代償。