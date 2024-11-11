中信落實ESG 獲國際大獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信金控獲《The Asset》頒發最佳投資人關係團隊、最佳ESG企業獎，由中信銀行法金產品處處長、資深副總蕭志鵬代表受獎。 主辦單位／提供
中信金控獲《The Asset》頒發最佳投資人關係團隊、最佳ESG企業獎，由中信銀行法金產品處處長、資深副總蕭志鵬代表受獎。 主辦單位／提供

中信金控（2891）積極實踐ESG（Environmental, Social, Governance）理念，從金融核心本業出發，持續推出創新永續金融產品與服務、號召利害關係人參與社會關懷及環境保護等永續行動績效顯著，獲國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌肯定，連續三年拿下「最佳投資人關係團隊」獎（Best Investor Relations Team）、連續七年奪「最佳ESG企業獎」（ESG Corporate Award）。

今年中信金為台灣唯一獲頒「最佳投資人關係團隊」獎項的企業，投資人關係團隊為投資人及企業管理階層的溝通橋梁，為投資市場提供準確且即時的資訊，並從市場蒐集反饋及傳達觀點，協助經營團隊掌握市場動向，成為引領中信金控成長的驅動力。

中信金控重視投資人權益，注重資訊透明及利害關係人關注議題，持續優化資訊揭露品質與保持投資人雙向溝通管道暢通，使投資人信任公司經營團隊，連續三年獲《The Asset》頒發「最佳投資人關係團隊」獎項，顯見中信金控重視投資人權益及價值的理念在國際備受肯定。

淨零減碳議題亦為中國信託長期耕耘之項目，近年積極與高碳排企業議合，2023年共議合289家授信客戶、15家被投資公司，連續兩年參與「CDP科學基礎減碳目標」倡議（CDP Science-Based Targets Campaign, CDP SBT），成功議合77家企業加入，運用金融影響力打造低碳社會；旗下子公司中國信託商業銀行與財團法人工業技術研究院合作，邀請奇美實業、日月光半導體等企業分享淨零減碳實務經驗，協助供應鏈低碳營運。

自身營運方面，位於台北市南港區的中信金融園區兩度取得國際綠建築（LEED）白金級標章、三度取得台灣綠建築（EEWH）鑽石級標章；中國信託行政大樓則獲得台灣綠建築鑽石級標章並取得代表「近零碳建築」的建築能效第1+級認證，合計國內據點獲得綠建築標章的樓地板面積占比近70%。

團隊 投資人 綠建築

延伸閱讀

兆豐投信11月11日至15日 募集新基金ESG多重資產題材登場

中職／峮峮來了！中信封王遊行Passion Sisters成「嬌點」

中彰投分署成立ESG據點、AI據點及機械智造據點 培育關鍵人才帶動產業轉型升級

中信特攻籃球隊開幕賽 啦啦隊女神李多慧錄影宣導反詐

相關新聞

源頭防詐 金融3業大串聯

社群平台詐騙猖獗又不願落實實名制，金融業將「揪團」抽掉非實名制社群平台廣告，時間直到明年底。

金融三業全年獲利衝兆元 壽險9月轉盈 成長動能強勁

據金管會統計，2024年前九月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘8,854.2億元寫史上同期新高，更已達到2...

首檔綠色轉換公司債掛牌

我國首檔綠色轉換公司債由世紀鋼鐵8日成功發行並上櫃，發行總面額為20億元。這是自開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券以...

道瓊期 保證金調高

臺灣期貨交易所8日公告調高美國道瓊期貨契約（UDF）所有月份保證金金額，並自11月11日一般交易時段結束後起實施。

川普當選 南山人壽董座尹崇堯：樂觀保險銷售

美國總統川普當選之後，外界也關注對於金融市場的變化，南山人壽董事長尹崇堯昨（10）日指出，市場對於川普當選的反應是非常熱...

國泰世華債券投資 奪獎

國際財經媒體《The Asset》於新加坡舉行的「2024年亞洲G3債券財資基準研究獎」，國泰世華銀行7日獲頒包含「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。