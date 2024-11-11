中信落實ESG 獲國際大獎

中信金控（2891）積極實踐ESG（Environmental, Social, Governance）理念，從金融核心本業出發，持續推出創新永續金融產品與服務、號召利害關係人參與社會關懷及環境保護等永續行動績效顯著，獲國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌肯定，連續三年拿下「最佳投資人關係團隊」獎（Best Investor Relations Team）、連續七年奪「最佳ESG企業獎」（ESG Corporate Award）。

今年中信金為台灣唯一獲頒「最佳投資人關係團隊」獎項的企業，投資人關係團隊為投資人及企業管理階層的溝通橋梁，為投資市場提供準確且即時的資訊，並從市場蒐集反饋及傳達觀點，協助經營團隊掌握市場動向，成為引領中信金控成長的驅動力。

中信金控重視投資人權益，注重資訊透明及利害關係人關注議題，持續優化資訊揭露品質與保持投資人雙向溝通管道暢通，使投資人信任公司經營團隊，連續三年獲《The Asset》頒發「最佳投資人關係團隊」獎項，顯見中信金控重視投資人權益及價值的理念在國際備受肯定。

淨零減碳議題亦為中國信託長期耕耘之項目，近年積極與高碳排企業議合，2023年共議合289家授信客戶、15家被投資公司，連續兩年參與「CDP科學基礎減碳目標」倡議（CDP Science-Based Targets Campaign, CDP SBT），成功議合77家企業加入，運用金融影響力打造低碳社會；旗下子公司中國信託商業銀行與財團法人工業技術研究院合作，邀請奇美實業、日月光半導體等企業分享淨零減碳實務經驗，協助供應鏈低碳營運。

自身營運方面，位於台北市南港區的中信金融園區兩度取得國際綠建築（LEED）白金級標章、三度取得台灣綠建築（EEWH）鑽石級標章；中國信託行政大樓則獲得台灣綠建築鑽石級標章並取得代表「近零碳建築」的建築能效第1+級認證，合計國內據點獲得綠建築標章的樓地板面積占比近70%。