南山創意路跑 萬人響應

台北市民的年度路跑盛會「2024南山人壽台北城市創意路跑」，昨（10）日於總統府前廣場盛大開跑，超過1萬名跑者熱情參與，參賽者從0歲橫跨到99歲，也有人全家總動員，熱鬧非凡。

本屆賽事由南山人壽董事長尹崇堯、台北市體育局專門委員呂生源等多位嘉賓鳴槍揭開序幕，尹崇堯也親自參與路跑，鼓勵民眾透過跑步為自己的「健康帳戶」儲值資本，並且將跑步結合公益及環境永續。

除了活動紀念衫使用寶特瓶再生的環保紗製成，也將部分報名費捐助給專門獎勵長跑運動員的獎項「長明賞」，為台灣長跑運動發展及環境永續共盡心力，持續厚實台灣的健康資本，一起邁向健康台灣。

「2024南山人壽台北城市創意路跑」是南山人壽首度冠名贊助舉辦的路跑賽事，尹崇堯表示，保險公司能做的，絕對不只是疾病發生後的理賠，而是要更主動地和「健康」連結，走到更前端守護保戶的健康，擔任國人的健康靠山。這次路跑賽事，就是南山提醒民眾幫自己「存健康」的行動之一，呼籲大家從日常生活做起，讓台灣面對超高齡的未來，有備而來。

這場賽事分為「挑戰組12.5km」及「休閒組3km」，親民的路線共吸引上萬名民眾熱情響應，南山人壽也總動員，號召千名內勤同仁、業務夥伴和保戶一同體驗城市路跑樂趣。此外，為了增添比賽趣味性，今年特別舉辦創意變裝秀競賽，參賽者無不發揮創意盡情變裝，展現跑者們的熱情與活力。

為提升台灣長跑運動的競爭力，本次特別邀請長明賞選手領跑，並從報名費中捐助50萬元予長明賞，用以支持台灣長跑運動選手的發展。

南山人壽承諾作國人健康的靠山，持續透過創新保險商品、多元化的服務，以及舉辦更多健康活動，致力成為民眾的健康守護者，為台灣貢獻三力：為全民健康培力、為健康台灣出力、為地球健康使力。南山人壽將會持續陪伴保戶，做好準備面對未知風險，讓「未來 有備而來」。