國泰世華債券投資 奪獎

國際財經媒體《The Asset》於新加坡舉行的「2024年亞洲G3債券財資基準研究獎」，國泰世華銀行7日獲頒包含「台灣最佳投資機構第二名」、「新台幣最佳投資機構高度推薦獎」兩座機構獎；同時，新加坡分行羅泰承、張淑盈亦獲頒「最精明投資者」，兩人排名皆位於主辦單位公告的第一梯隊榜單當中。而本次獲得「台灣最佳投資機構」的獎項，更是國泰世華自2017年以來，連續八年獲該獎項肯定。

國泰世華銀行表示，該行以金融專業陪伴大眾邁向永續，不僅提供便利、安全的服務，亦為打造更加友善的金融與社會環境而努力。在投資業務上嚴格執行風險控管，以前瞻性角度評估標的之未來性與ESG各面向，並建立專屬資料庫，搭配豐富的經驗和操作理論謹慎投資，很榮幸能連續八年受到《The Asset》的肯定。

《The Asset》為全球性的金融媒體，在金融業界享有高知名度與權威性，每年所舉辦的「亞洲G3債券頂級投資機構」獎項，評審組成包含經濟學專家、頂尖分析師、策略分析師，以及交易員等領域，評選標準則涵蓋了銷售業績、研究成果與交易活躍度等方面，獎項受到金融業界高度關注，獲獎的機構與投資者皆為一時之選。

該獎項長期關注債券交易領域，向來深受金融從業人員重視；然而，隨著債券交易日益便利、市場規模增加，以及投資門檻下調等因素，在資產配置中加入債券部位以平衡投資風險，已成投資人首要避險策略之一。以國泰世華為例，自去年調降債券投資門檻，多檔債券只需要1,000美元即可入手，海外債券銷量便出現顯著拉抬，年輕客群的申購筆數與申購總金額皆大幅攀升，可見「存債」觀念愈來愈普及。

國泰世華提醒，民眾在執行財務規劃時，應由「財務健康」的角度檢視自身的財務缺口，包含收入、財務信心、財務規劃和風險抵抗力等，不論是投資股票、債券、各種幣別等，都應留意匯率、利率、信用，以及流動性等風險。以債券來說，建議民眾可優先考量信評在A-(含)或以上的投資等級債。此外，國泰世華更提醒，無論是從事何種投資，都應要有「事事要存疑」以及「投資找合法」的觀念，切勿相信不明來源的投資介紹，以及任何含有「穩賺不賠」或「保證獲利」的投資說法。