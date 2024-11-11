川普當選 南山人壽董座尹崇堯：樂觀保險銷售
美國總統川普當選之後，外界也關注對於金融市場的變化，南山人壽董事長尹崇堯昨（10）日指出，市場對於川普當選的反應是非常熱烈的，但實際上還要等到明年就任後整測是否落實，而在降息循環中，對保險銷售較好，因此對於接下來的銷售也樂觀看待。另外，對於上市時程規劃，一直都有在準備，希望得到利害關係人祝福，穩健地進行。
南山人壽董事長尹崇堯與總經理范文偉昨日共同受訪。外界關注美國總統川普當選之後，對於金融市場的變化，尹崇堯表示，市場對於川普當選的反應是非常熱烈的，但實際上還要等到明年就任，以及參眾兩院選舉之後，到底川普選前宣稱要做的不管是減稅、增關稅等政策，是否真正落實，這其實會對美國經濟造成中長期的影響，當然短期上，金融市場反應很熱烈。
對於明年景氣，尹崇堯則認為，美國是一大因素，此外AI發展，台灣在其中做為一個提供重要的技術及基礎建設，像是晶片、伺服器等的地方，以目前來看還是滿積極正面的。
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