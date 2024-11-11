金融三業全年獲利衝兆元 壽險9月轉盈 成長動能強勁

據金管會統計，2024年前九月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘8,854.2億元寫史上同期新高，更已達到2021年全年9,363億元獲利高峰的95%，可望最快10月突破顛峰，改寫新高紀錄，金融圈樂觀預期，全年獲利有望逼近兆元關卡。

9月金融三業稅前盈餘661.6億元，月增32.7%，主因受惠9月壽險業賺82億元，較前月虧轉盈所致。據統計，9月保險業一口氣翻紅，成長動能遠高於證券期貨投信月減14%與銀行月減11.4%。

法人說，9月美國降息2碼，美股債市齊揚，使壽險業投資收益增加，推升獲利，相較銀行業9月淨利息收益和SWAP（換匯交易）投資收益則略減，顯示壽險業優劣左右整體金融業獲利榮枯。

美國大選底定，11月美續降息1碼，料12月再降1碼，就第4季來看，有三多一空，三多是一、降息有助銀行美元存款資金成本下降，提振外幣放款動能，二、台美利差縮減也有助壽險業避險成本下降，三、美元短線震盪偏強，減緩壽險業匯兌壓力。

但一空是美債殖利率又重回逾4%、價格走跌，短線不利金融業債券評價利益，恐壓抑獲利成長空間。金融圈估2024年全年獲利可超越2021年9,363億元巔峰，進逼兆元大關。

金管會公布金融業2024年9月和前九月獲利。9月單月金融三業賺661.6億元，月增32.7%，以壽險業虧轉盈最佳，產險業月增五成次之，惟銀行、證券和期貨業則連兩個月衰退。

累計前九月以銀行業4,528.5億元最賺，貢獻半數獲利，續寫同期新高，年增9.6%，證券期貨投信業賺1,165.7億元、年增53%，保險業賺3,160億元，年增69%。

銀行局副局長林志吉說，整體銀行業前九月稅前盈餘4,528.5億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利九成，其中國銀賺4,206.8億元同創史上同期新高，主因是金融市場活絡挹注財管手續費收入。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，前九月稅前盈餘1,165.7億元，年增53%，以券商年增近六成最強，主因前九月台股價量齊揚，券商自營業務翻倍增。

保險業前九月賺3,160億元，其中壽險業賺2,939億元、產險業221億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計金融三業前九月賺8,854.2億元創同期新高，較去年同期6,764.8億元年增31%。前波同期高點是2021年前九月賺8,021.4億元。