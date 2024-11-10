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北富銀四度續簽員工團體協約 三大面向加碼福利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北富邦銀行與企業工會進行第四次團體協約續簽，員工福利再升級。現場由北富銀總經理郭倍廷(中)與北富銀工會理事長葉金上(左三)代表簽約，勞動關係司司長王厚偉(左二)、台北市政府勞動局長高寶華(右三)、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉(右二)見證。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行與企業工會進行第四次團體協約續簽，員工福利再升級。現場由北富銀總經理郭倍廷(中)與北富銀工會理事長葉金上(左三)代表簽約，勞動關係司司長王厚偉(左二)、台北市政府勞動局長高寶華(右三)、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉(右二)見證。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行上周與企業工會進行第四次團體協約續簽，加碼三大面向福利，其中在生育及育兒福利方面，北富銀除了提供優於法令的十週有薪產假，並給予每胎10萬元的生育補助，另對育有0至6歲子女的員工，提供每年2萬4千元的育兒補助，減輕員工育兒負擔。

另外兩大福利的加碼和喪假跟職災有關。台北富邦銀行說明，喪假條款部分，考量家庭一體性，對於員工配偶父母、配偶養父母或繼父母喪亡者，給予與員工本人父母、養父母或繼父母喪亡者相同的喪假天數12天，大幅優於法定6天規範，讓員工有更充裕的時間與家人一同處理治喪事宜。

而針對受到職災的員工，北富銀此次也提高可額外申請的定額住院關懷金至6千元。

此次的勞工團體協約的續簽，由台北富邦銀行總經理郭倍廷與工會理事長葉金上代表簽署協約，勞動部長何佩珊、勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局局長高寶華、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢等貴賓也親臨現場見證。

郭倍廷表示，自2015年初次簽訂團體協約以來，北富銀一直秉持以人為本的理念，持續提升全行同仁福祉，從育兒、家庭關懷到職場安全，每項措施都體現北富銀對同仁的全方位關懷，以具體行動保障員工權益，攜手促進企業穩健發展。

北富銀工會理事長葉金上表示，近年來，北富銀在優化員工福利方面的努力有目共睹，這些舉措不僅能減輕員工的生活負擔，更能讓同仁感覺自己的辛勤付出獲得尊重和珍惜，未來將與北富銀經營團隊繼續保持緊密合作，進一步完善福利制度，確保員工的需求得到及時回應。

北富銀 台北富邦銀行 生育補助

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