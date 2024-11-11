首檔綠色轉換公司債掛牌

我國首檔綠色轉換公司債由世紀鋼鐵8日成功發行並上櫃，發行總面額為20億元。這是自開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券以來，繼今年8月遠東新發行兩檔綠色交換公司債後，首次有綠色轉換公司債發行案例，象徵我國債券市場商品進一步多元化。櫃買中心期許，藉由本次由大企業的示範發行能引領中小企業陸續加入發行行列。

櫃買中心表示，世紀鋼本次發行國內第八次無擔保轉換公司債券（99588）簡稱世紀鋼八永，期限為三年，採競價拍賣方式辦理公開承銷，發行價格為104.82元，溢價發行4.82%。此外，該檔債券同時也是綠色債券，所募資金將全數用於離岸風電再生能源所需之基礎設施及水下相關基礎產品製造。

櫃買中心強調，永續發展轉（交）換公司債可以在股票市場交易，提供一般投資大眾便利性的投資管道，投資具環境或社會效益的金融商品。為利投資人快速識別，轉換公司債簡稱末2碼如加註「永」，即屬於永續發展債券。另外，為以實際行動支持中小企業永續轉型，降低發行永續發展轉（交）換公司債費用負擔，櫃買中心推出外部評估費用補貼措施，於2026年底前完成永續發展轉（交）換公司債券上櫃掛牌之發行人。