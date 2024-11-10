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開創舉 中信銀和新加坡跨海合作研發AI碳金融管理平台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託銀行攜手新加坡Evercomm共同研發AI碳金融管理平臺，於新加坡金融科技節舉行簽約儀式，中國信託銀行總經理楊銘祥（左）與Evercomm創辦人Ted Chen（右）正式宣布雙方合作計畫，期望透過永續金融科技的跨界及跨境合作，實現永續金融科技生態環境。圖／Evercomm提供
中國信託銀行攜手新加坡Evercomm共同研發AI碳金融管理平臺，於新加坡金融科技節舉行簽約儀式，中國信託銀行總經理楊銘祥（左）與Evercomm創辦人Ted Chen（右）正式宣布雙方合作計畫，期望透過永續金融科技的跨界及跨境合作，實現永續金融科技生態環境。圖／Evercomm提供

中國信託銀行攜手新加坡金融管理局的永續金融科技生態圈合作企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.（簡稱「Evercomm」），共同研發AI碳金融管理平臺，並在7日新加坡金融科技節舉辦簽約儀式，正式宣布雙方合作計畫，可說是中國信託在減碳金融新科技再下一城，亦使其成為台灣首家跨海打造AI賦能綠色金融科技的金融業者。

中國信託銀行總經理楊銘祥致詞指出，通過AI碳金融管理平台，可更準確識別案件核貸對減碳目標承諾的影響性，即時監控融資組合的變化，幫助企業實現減碳承諾，更引領產業永續轉型，推動永續金融項目落地，積極接軌國際，善用永續金融影響力與各產業共同提升競爭力。

Evercomm創辦人Ted Chen表示，很高興與中國信託銀行成為永續金融合作夥伴，未來將以新加坡為起點，協助中國信託銀行深化在東南亞市場影響力，實現更高效、透明的ESG數據管理。

包括新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良、中國信託銀行總經理楊銘祥、Evercomm創辦人Ted Chen等，都出席參與簽約儀式。

為回應全球加速氣候行動的需求，中國信託銀行攜手Evercomm合作研發AI碳金融管理工具，在新加坡金融管理局推動的AI in Green Fintech的技術基礎，依據碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF）投融資碳排計算方法論，將AI賦能應用於科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT）全球融資部位管理，包含商用不動產、電廠融資及中長期企業授信，中國信託銀行與Evercomm的永續金融科技創新舉措，將有效減少人工資料蒐集和計算作業、提升審核效率，協助金融機構檢視企業是否永續轉型，做為轉型融資評估和管理，並展開企業議合行動。

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