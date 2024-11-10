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南山董座尹崇堯：川普政策影響會反映在中長期 觀察3重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
2024南山人壽臺北城市創意路跑今於總統府前廣場盛大開跑。圖左三起依序為南山人壽總經理范文偉、董事長尹崇堯、創意實踐家總監陳馨怡、台北市體育局專門委員呂生源。圖／南山人壽提供
2024南山人壽臺北城市創意路跑今於總統府前廣場盛大開跑。圖左三起依序為南山人壽總經理范文偉、董事長尹崇堯、創意實踐家總監陳馨怡、台北市體育局專門委員呂生源。圖／南山人壽提供

對於美國總統川普當選之後政策對經濟面的影響，南山人壽董事長尹崇堯今日受訪時表示，短期市場反應熱絡，影響面則看他明年正式上任之後中長期的影響，川普他在選前宣稱要做的企業減稅、增加關稅包括大陸加60％、世界其他地方加10％這些政策是否落實，都會是觀察重點，他也表示，由於AI的發展比過去預期都好，因此他還是樂觀看待2025年的美國景氣。

南山人壽臺北城市創意路跑今日於總統府前廣場盛大開跑，並由尹崇堯親自領跑，尹崇堯是在活動結束之後接受媒體訪問。

尹崇堯除了看好AI的發展會加持美國2025年的經濟表現之外，也看好台灣在AI產業的重要角色。他指出，台灣是整個AI科技很重要的賦能者（enabler），不管是在晶片，還是在資料倉儲（data warehousing）、伺服器等，都扮演重腳，而且是重要的技術基礎建設提供者。

尹崇堯也認為，美國啟動降息循環有利壽險發展的，因此他也對明年保險銷售樂觀看待；尹崇堯也指出，為了準備接軌2026年新的公報跟新的ICS，南山人壽明年仍以保障型跟長年期、高CSM的保單為銷售重點；至於南山人壽的上市計劃，尹崇堯表示沒有時間表，重點是要得到所有利害關係人的認同和祝福。

南山人壽總經理范文偉也表示，投資型商品的重新恢復銷售，對於今年前三季的貢獻度不小，他認為在健康險、新商品部分，未來仍有長期進步空間。而對於保單的贖回潮，范文偉則分析，今年雖然贖回潮還有持續，但是目前保單的解約已有緩和，南山人壽目前沒有流動性的問題，但為了避免這類因為利率而影響保單解約的問題，南山人壽也會轉型去銷售長年期保障型商品。

保單 南山人壽 尹崇堯

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