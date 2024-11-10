市場助攻 今年金融三業獲利可望創史上新高

金管會最新統計，截至2024年9月底，今年前三季銀行、證券期貨投信和保險業等所謂金融三業稅前盈餘8854.18億元、年增30.89％，不但再創史上同期新高記錄，而且已賺贏2022、2023年全年獲利。

金融三業的史上獲利最高紀錄，是2021年全年獲利9363億元，若以今年前三季的獲利速度來看，今年將有機會打破2021年，創下史上金融三業獲利的最高紀錄。

前三季的金融三業獲利以「銀行業」貢獻最大，占比超過一半。銀行局統計顯示，今年前三季銀行業稅前淨利高達4528.5億元、年增率9.6％，其中本國銀行獲利4206.8億元，創史上同期新高，年增率10.3％，銀行局官員指出，受惠市場行情熱絡，國銀手續費收入不論是財管、信用卡或放款業務都有帶動。

今年前三季壽險業稅前淨利達2939億元，較同期年增68.2％，保險局官員分析，淨投資損益增加了1438億元貢獻最大，另外業務承保損失增加127億元、營業費用增加103億元所致。產險業今年前三季稅前淨利達221億元、較去年同期增加97億元、年增78.2％，業務承保利益較去年同期增加103億元，合計保險業今年前3季稅前淨利達3160億元，年增率68.9％。

而受惠今年台股價量齊揚，證券期貨投信業獲利表現亦表現亮眼，今年前3季稅前淨利達1165.68億元，年增率53.06%，也創下近四年來同期的最高紀錄。2021年到2023年的前三季的獲利分別為1090.84億元、517.87億元、761.57億元。

其中券商前3季稅前淨利在承銷、自營、經紀三大業務全面帶動下，獲利912.28億元，年增57.04%。其中，經紀業務收入破千億元，年增48.59%之外，自營收入298.18億元，更大幅成長了269.93％，承銷業務收入70.92億元、亦年增31.48％。