集保、基富通關懷弱勢族群 捐贈八家社福機構

由臺灣集中保管結算所與基富通證券共同主辦的「2024好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」活動於9日在兒童樂園盛大展開，吸引超過3,000名大小朋友以寓教於樂方式學習理財知識。同時，主辦單位宣布捐贈八家關懷與照護兒少、高齡者的社福機構，藉此喚起大家對於社會弱勢族群的關注，為跨世代融合貢獻心力。

集保暨基富通證券董事長林丙輝表示，今年是連續第二年舉辦「好好長大」主題日活動，目的是透過輕鬆的方式，增進爸媽與孩子的基礎理財意識，因此，特別邀請安聯投信、百達投顧、保德信投信、施羅德投信、群益投信與摩根投信等六家知名基金公司，於活動現場設置多項趣味闖關遊戲攤位，在互動過程中，傳遞定期定額紀律投資的良好觀念。

集保、基富通看見大家的需求，推出「好好退休準備平台」，委託產官學專家從市場上2,000多檔基金中篩選長期波動度與績效均穩健的基金，並且與基金公司共同讓利，提供終身零手續費、降低經理費率，減輕長期理財的成本負擔，不僅適合每個人自主退休投資規劃，父母同樣能藉由平台上的專案基金，為子女儲備未來的高等教育基金。

「好好退休準備平台」還延伸「好好變老」公益計畫，今年由集保捐贈伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會，都是以關懷和照護高齡弱勢長者的社福機構，以提升獨居、失能或身心障礙老人的生活品質。基富通同時展現對於弱勢兒少與身障者的關懷，今年度捐贈等家寶寶協會、安德啟智中心、伯大尼兒少家庭基金會。