憂中國經濟挑戰 公股銀精簡據點人力、提高授信擔保

川普勝選，美中對峙恐升級。公股金控高層表示，中國未來仍面臨房地產低迷、民間消費疲弱、外需承壓等3大結構性挑戰，為因應風險，目前已有公股銀對中國據點採取精簡人力、提高授信擔保率，縮手大型聯貸案等措施。

據最新的8大公股銀行對中國曝險統計，截至今年9月底，以台灣銀行對中曝險占淨值比率為3.21%最低，華南銀行比率約為4.8%，台灣企銀約5.71%，合庫銀行約10.5%，兆豐銀行約11%，第一銀行、彰化銀行均為約12%，土銀截至上半年約為9%，全數低於國銀平均的約2成。

公股行庫近年持續減降對中曝險，原因不外乎與中國面臨的多重挑戰有關，加上川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，明年重返白宮，市場預期美中經貿、科技對抗將延續甚至升級，一連串不利因素恐加大中國經濟下滑壓力。

一名公股金控高層指出，國際貨幣基金（IMF）今年10月已將2024年中國的經濟成長率下調為4.8%，展望未來，中國除財政赤字問題，經濟仍面臨3大結構性挑戰，風險仍大。

首先，中國房地產市場持續低迷。公股金控高層表示，今年前3季房市交易量持續下滑，一線城市累計銷售面積較去年同期減少約20%，二、三線城市更下滑逾30%。雖然中國當局推出一系列激勵政策，9月底至10月底的5週內，新建及中古屋市場均出現稍微回溫跡象，但市場普遍預期，今年全年新建商品房的銷售面積仍將較2021年高點減少超過4成左右。

第二，民間消費力道疲弱。公股金控高層分析，10月中國人民銀行調查顯示，高達61.5%民眾傾向增加儲蓄，反映消費意願低落，雖然政策面持續加碼促進消費，包含個人所得稅改革等措施，但短期內消費回升力道仍將受限於就業、所得改善的速度較緩，以及房市的拖累。

第三，外需面臨結構性壓力。公股金控高層表示，中國受到全球貿易碎片化，與美中貿易戰、科技戰的影響，加上出口市場經濟仍疲弱，比如IMF預估2025年歐元區實質GDP年增率將僅有1.3%左右，且歐洲製造業景氣仍然低迷，恐將進一步影響對中國出口商品的需求。

一名公股行庫主管不諱言，中國面臨資金移出等問題，加上景氣疲軟，台灣金融業在中國經營挑戰逐漸加大，該行庫確實曾經考慮裁撤中國一個分行。

不過，在經過評估後，這名主管說，為持續服務當地台商客戶，採取的方式轉為人力精簡與據點的資源盤點，比如A分行只做授信，由B分行做貸後管理，各分行落實相互稽核，確保風險控管，同時逐步收回放款，對大型聯貸案也較「縮手」。

另一名公股銀高層指出，中國與香港仍是台灣主要出口市場之一，基本上，公股行庫在中國的據點是以台商企業為服務對象，但考量中國經濟短期難出現大幅度反彈，未來在當地的經營將維持審慎保守基調，授信業務會提高授信擔保率，加強徵取擔保品及與台灣母公司債權連結，並追蹤其匯入金流、落實貸後管理。

此外，針對立委關切的派駐中國人員人身安全，公股銀高層強調，行內都有人身安全關懷協助措施，除與派駐人員保持密切聯繫，定期舉辦視訊會議了解其需求及須協助事項，海外分支機構也會隨時掌握當地政治及經濟情勢、市場資訊與經營環境動態，若有重大變化，將即時通報。