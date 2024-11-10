南山人壽何時上市櫃？尹崇堯：一直在準備、盼穩健進行

美國總統川普當選之後，外界也關注對於金融市場的變化，南山人壽董事長尹崇堯10日指出，市場對於川普當選的反應是非常熱烈的，但實際上還要等到明年就任後整測是否落實，而在降息循環中，對保險銷售較好，因此對於接下來的銷售也樂觀看待。另外，對於上市時程規劃，一直都有在準備，希望穩健地進行。

南山人壽董事長尹崇堯與總經理范文偉10日共同出席「2024南山人壽臺北城市創意路跑」，並於會後受訪。外界關注美國總統川普當選之後，對於金融市場的變化，尹崇堯表示，市場對於川普當選的反應是非常熱烈的，但實際上還要等到明年就任，以及參眾兩院選舉之後，到底川普選前宣稱要做的不管是減稅、增關稅等政策，是否真正落實，這其實會對美國經濟造成中長期的影響，當然短期上，金融市場反應是很熱烈地。

尹崇堯說，一般來說，在降息循環的過程中，對於保險的銷售是會比較好的，因此對於接下來的銷售也樂觀看待，而明年壽險業要準備接軌2026年新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，我們還是希望能夠在保障型跟長年期等可累積高CSM的商品上去做銷售。

對於明年景氣，尹崇堯則認為，美國是一大因素，此外AI發展，台灣在其中做為一個提供重要的技術及基礎建設，像是晶片、伺服器等的地方，以目前來看還是滿積極正面的。

范文偉補充說明，南山人壽前三季獲利維持正成長，主要原因為今年投資型商品的復售帶來正面影響，另外，南山人壽今年以長年期、保障型商品去做銷售，這對南山在健康險市佔還有一個長期進步的空間，因此今年南山的保險本業表現穩健。

近年來市場出現保單贖回潮，范文偉指出，目前保單的解約已緩和下來，加上整體利率在往下走，因此整體業界和南山人壽的在解約部分都在好轉，而南山也沒有離峰期的問題，未來會持續轉型銷售長年期保障商品，因該類商品較不受利率影響，也比較不會贖回，因為這是屬於風險保障及風險規劃。

針對上市時程，尹崇堯說，我們的目標還是希望在得到各個利害關係人的祝福，在大家都高高興興的情況下，來做上市的動作，我們一直都有在做準備，這也是我們在努力的事情，但還是希望穩健地進行。

而目前凱基人壽、新光人壽、友邦人壽都已申請外匯準備金新制，對此，尹崇堯表示，外匯準備金新制長期來看是一個非常好的制度，但短期上還是要就金融市場還有自身準備狀況來衡量，因此南山還在評估中。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」是南山人壽首度冠名贊助舉辦的路跑賽事，尹崇堯指出，我們希望將保險與健康能夠結合起來，南山從前年開始，再進行很多關於保戶以及內外勤同仁跟這些長跑選手的一些訓練，南山今年也正式冠名贊助路跑比賽，就是希望將健康觀念推廣出去，也希望藉由這樣的活動，讓民眾儲存一些健康的資本。至於對自己的今天的路跑成績滿意嗎？尹崇堯說，「今年主要是跑一個長距離，沒有特別去追求成績，跟平時周末練習的速度差不多，所以還算滿意。」

很多業務員跟保戶都一同出席路跑活動，范文偉表示，今天看到非常多的業務夥伴，大約有四成是業務夥伴與內勤同仁，另外六成是南山保戶與客戶等，甚至有單位一口氣報名了90個人，其中60位是業務夥伴，另外30位是客戶，也有通訊處招待9個家庭，約35位客戶來參加今日的路跑，這也是具體促進健康的活動，不少夥伴都說這個活動很棒，明年還要再來參加。

睽違13年，南山人壽推出全新形象影片，揭示品牌承諾「未來 有備而來」，對此，尹崇堯說，我們希望藉由新的形象廣告，能夠向客戶與大眾傳達「藉由保險之後，你就無所畏懼了，可以向前邁進去做更多的嘗試」。