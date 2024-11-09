兆豐投信11月11日至15日 募集新基金ESG多重資產題材登場

投資市場受到近期雙十一節奏的激勵，金融產品推陳出新、期待搶占眼球商機。由兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出的ESG基金產品兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金結合雙軌調控策略兼顧三效合一投資機會，於11月11至15日展開募集。該基金設計月配機制，有新臺幣、美元兩種級別，分累積型與配息型兩種投資方式，提供投資人更多元化、更增進資金滾動的理財機制。

兆豐投信指出，看好全球ESG資產管理規模估計至2030年將達43兆美元，比起疫情後的2022年約計30兆美元，未來ESG資產規模成長空間將逾10兆美元，將成為金融市場搶藍海商機的餅圖，此外，也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展，如：預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期，2026年將挑戰1.8億台，AI PC將成為市場主流，亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，該基金網羅三效合一的「臺灣股息產業、美國債息企業、ESG永續篩選機制」，結合多項亮點產業搶攻市場眼球，更採取雙軌調控策略，分別觀察市場大數據的風險調控指標，以及FED貨幣政策訊號等兩種依據，應變景氣與市場波動，透過ESG篩選機制主動調節股票、長債、短債等標的配置比例，期能掌握長期資本利得增值空間。

全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程，掌握ESG永續經濟題材，才能抓緊未來長期的收益來源，本基金更是因應採取ESG篩選股、債之機制，打造出更兼顧低波動、較高報酬且CP值更高的投資組合。

兆豐投信表示，金融市場循環降息延續，有利基點的多元收益題材更能搶占投資人的目光，加上本基金投資組合納入美國企業公司債，更能受惠於美國聯準會降息基調，相對能挹注長天期公司債的成長力道及息收能力。不過提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。