國票金股東分歧 耐斯派提副董職權、反顧問續聘雙收墨

國票金（2889）三派股東多年來交鋒不斷，昨在人事及權責議題又上演新篇章。國票金9日替子公司國票證券發布重大訊息，耐斯集團派提出修訂「公司分層負責辦法」中的分層負責表、加入副董事長職權條款，以及反對續聘顧問陳帝生等提案，惟在官股董事、旺旺集團派反對下全數收墨。國票金內部股東意見分歧再度端上檯面。

國票金控於昨日晚間發布三則重訊，實質涉及國票證券兩件議案，均由耐斯派提出。第一項提案為國票證券審計委員會針對「公司分層負責辦法」的修訂案。獨立董事吳瑋恩認為，修正案中應明確納入副董事長的職權，因金控及公司層級皆設有副董事長職位，應賦予相應職責，國票證應該比照辦理、將副董事長職權明文寫進分層負責表。

然而，目前法規面並未就副董事長職權設有明文規範，實務上多依各公司內部治理規範自行規劃，金融從業人員指出，主管機關法規並未明文規定一定要設置副董事長職位，所以通常簽呈核決流程雖基於尊重，會呈給副董事長過目，但如果內規沒有規範，也並非一定要走此流程。

目前國票證董事會中，耐斯派包括由獨立董事吳瑋恩和國票證券副董事長陳冠如。而針對此修正案，審計委員會內部進行投票，三位獨立董事中，僅吳瑋恩一人持反對意見，其餘兩位獨立董事贊成原案，最終以二比一通過未修正的提案。

吳瑋恩在提案中，認為基於副董事長作為公司治理備位角色，應有權知悉公司運作情況，應該加入副董事長職權納入修正案，且過去十年內歷任副董事長均在公文上有簽署記錄。另據了解，金控曾表示分層負責辦法應參照母公司處理，故提議將副董事長職權納入修正案之中。

第二項議案則是關於顧問陳帝生的續聘。吳瑋恩在國票證券董事會上反對續聘案，最終僅副董事長陳冠如和吳瑋恩兩人反對，其餘13名出席董事皆無異議，提案照案通過。

據透露，陳帝生自2019年離職後，因其在證券業務方面的豐富經驗和成就再次被董事會聘為顧問，期待其持續為國票證券帶來業務貢獻。針對吳瑋恩的反對理由，國票證券透過重訊表示：第一，陳帝生作為顧問並不承擔具體業務責任，亦無經理人待遇，並非公司經理人；第二，陳先生已非公司內部人員，其內部帳戶應註銷，否則可能面臨主管機關處罰；第三，陳先生未曾針對桓鼎公司承銷案要求不法行為或補償；第四，國票證券與台端公司（3432）無法定關係，亦無介入台端公司經營權之事。公司同時強調，若有不實言論損及商譽，將保留法律追訴權利。