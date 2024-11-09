最新「大到不能倒」銀行名單出爐！誰是獲利冠軍？

金管會昨（7）日公布今（2024）年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，與去年相同，中信、台北富邦、國泰世華、合作金庫、兆豐以及一銀共6家銀行上榜。D-SIBs代表金融市場中具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。

根據金管會規定，被指定為系統性重要銀行（D-SIBs）必須逐年提高資本。金管會銀行局副局長林志吉表示，以今年第2季數據來看，除了一銀外，其餘5家銀行的資本適足比率已符合今年底的最低資本要求。此外，國泰世華銀行和北富銀行更提前達到2025年的最低資本標準。根據第3季底的財務數據，一銀也會符合要求。

中信銀獲利439億業界冠軍 國泰世華第二、富邦第三

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

系統性重要銀行的概念源於2008年金融海嘯。當時，全球經濟動盪，使國際社會開始關注「大到不能倒」銀行的系統性風險。因此，各國陸續公佈相關金融機構名單，並制定資本標準，以避免過大的金融機構陷入經營危機，從而引發連鎖的經濟影響。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/09～2024/11/07）統計調查，「大到不能倒銀行」近一年網路聲量趨勢，聲量最高點出現在11月7日，中信、台北富邦、國泰世華、合作金庫、兆豐以及一銀，因資產規模龐大，業務涵蓋個人、企業與國際金融，獲利亮眼，因此被金管會列為系統性重要銀行，必須接受更嚴格的監管。今年1至9月整體國內銀行獲利累計已破4,000億元大關，衝上4,207億元，中信以439.45億元，成續居業界之冠，國泰世華以377.61億元拿下亞軍。原本位居第3名的兆豐，1至9月累計286.17億元，被台北富邦的292.24億元超越，使得兩家業者獲利排名暫時互換位置。

花旗不堪虧損裁員、退出台灣消金市場 網友：不意外

另一個聲量高點出現在1月25日，美國六大銀行包含摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行集團、高盛以及摩根史坦利，其中花旗集團總部位於紐約，被外界認為是一間大到不能倒的重要銀行，但由於2023年第四季淨虧損18億美元（約558億元新台幣），花旗集團宣布將在未來兩年內裁掉2萬名員工，引起網友討論，「用錯CEO就死定了」、「辦卡業務的素質超差，退出台灣不意外」。

花旗銀行的虧損早有跡象。為了提升集團的整體收益，花旗自2021年4月起大規模調整其消費金融業務，僅保留美國以外的4個區域財富中心，並退出包括台灣在內的13個消費金融市場。2023年8月，花旗正式退出台灣的消費金融市場，將其台灣的存款、貸款、信用卡、財富管理及保險代理等業務，以及44家分行和營業部，全部移轉給星展銀行。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月09日至2024年11月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大到不能倒銀行』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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