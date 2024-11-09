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京城銀前十月EPS 3.73元 台中銀1.26元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
京城銀累計每股稅後純益（EPS）3.73元仍穩坐銀行股每股獲利王寶座。 （聯合報系資料庫）
京城銀累計每股稅後純益（EPS）3.73元仍穩坐銀行股每股獲利王寶座。 （聯合報系資料庫）

上市銀行股10月獲利全部出爐，京城銀（2809）累計每股稅後純益（EPS）3.73元仍穩坐銀行股每股獲利王寶座，大型銀行彰銀與上海商銀累計稅後純益突破百億元，台中銀異軍突起，不僅累計獲利年增率以近三成幅度最大，累計EPS來到1.26元，則是居十檔銀行股第三高。

今年資本市場暢旺，儘管擁有龐大股票投資部位的壽險業獲利爆發力強，銀行股獲利多數仍是呈現穩健成長，除了京城銀、上海商銀、安泰銀等因為投資操作、提列呆帳等因素影響，獲利下滑，其餘則是大多呈現穩健增長，惟10月因台美利差縮小影響金融換匯交易操作空間與收益，因此10月單月獲利相對平淡，但累計獲利仍持續成長。台中銀、聯邦銀、遠東銀等獲利並創歷來同期新高。京城銀、上海商銀之外，台中銀、彰銀、台企銀、聯邦銀前十月EPS也都超過1元。

京城銀10月稅後純益2.81億元，累計稅後純益41.48億元，比去年同期衰退約13.3%。台中銀累計稅後純益69.67億元、年增27.34%，EPS為1.26元，台中銀今年獲利可望挑戰80億元新高。

上海商銀 台中銀 銀行股

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