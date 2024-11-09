12金控前十月獲利增三成 純益合計近3,000億元

12家上市金控10月獲利出爐，累計前十月12家金控稅後純益合計近3,000億元，為2,979億元，比去年同期大幅成長三成，中信金（2891）累計前十月稅後純益突破600億元、凱基金突破300億元大關，均超越去年全年獲利，凱基金累計獲利年增逾六成，成長亮麗。

金控雙雄富邦、國泰金尚未公布10月獲利，在前三季14家上市金控合計獲利突破5,000億元大關後，整體金控獲利預期將續創新高。

上市金控前十月獲利

中信金昨（8）日公布10月稅後純益為47.4億元，累計稅後純益達633.8億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.2元創歷史新高。同時，金控雙引擎中信銀行及台灣人壽累計前十月稅後純益分別創歷年同期最高及次高。中信銀10月稅後純益44.9億元，累計前十月稅後純益407.7億元，年成長16%。台灣人壽10月稅後純益1.6億元，受美元匯率波動影響認列匯兌損失，累計稅後純益212.3億元，較去年同期大幅成長31%，主要來自處分股票及基金等資本利得。

凱基金公布10月自結財務數據，10月自結稅後純益為17.43億元，累計前十月稅後純益突破300億元大關，達308.83億元，與去年同期相比大幅成長64%，EPS為1.81元。10月單月獲利除凱基人壽外，其餘子公司獲利均較前月下滑，使得凱基金控單月獲利月減21%。凱基金控表示，10月受美國總統大選等不確定因素影響，全球股債市相對進入膠著，凱基人壽10月因美元走升整體避險成本降低，實現資本利得較前月略減，但整體獲利穩定表現。凱基人壽10月稅後純益為11.35億元，今年前十月稅後純益達212.58億元，較去年同期成長71%。

新光金10月單月稅後純益3.3億元、月減65%，主因子公司新光人壽單月虧損3.2 億元所致，累計前十月較去年同期虧轉盈，並突破200億元大關達201億元，EPS為1.25元。子公司新光人壽10月雖有股票資本利得挹注，但因傳統避險成本較高及外匯避險工具評價波動，整體匯兌成本仍影響獲利表現，累計前十月稅後純益為112.4億元。

台新金10月自結稅後純益為12.4億元，累計稅後純益179億元、較去年同期成長38.7%，EPS為1.25元。主要子公司台新銀行10月稅後純益15.1億元，累計稅後純益為154.7億元，較去年同期成長19.3%。