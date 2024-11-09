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「川普交易」平倉…美元走弱 台幣單日強升1.25角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

受到「川普交易」湧現平倉潮、聯準會FOMC會議如預期宣布降息1碼影響，國際美元昨（8）日自高點回落，激勵主要亞幣紛紛反彈，新台幣匯率盤中一度強升逾兩角，後在美元買盤進場下，升值金額縮至1.25角，以32.115元報收，總成交量為16.175億美元。

美國總統大選與聯準會利率會議落幕，國內金融市場迎來令投資人欣喜的股匯雙漲行情。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天回落0.29%，非美貨幣一掃陰霾、全數回漲。其中日圓匯率升值0.9%，漲勢最猛；台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率上漲0.5%。另外，星元匯率升值0.42%，超前新台幣匯率升幅0.39%，歐元匯率上漲0.25%，人民幣匯率昨天僅小幅升值0.08%。過去一周，新台幣匯率先貶後升，累計全周貶值1.47角，貶幅為0.46%。

匯銀主管指出，川普重返白宮，令國內外金融市場激情演出，「川普交易」熱翻天，美元指數一路狂飆漲破105關卡；不過，隨聯準會FOMC會議宣布降息1碼，「川普交易」湧現平倉潮，美元指數昨日回檔、非美貨幣趁勢反攻，新台幣匯率昨天盤中一度狂升2.05角，最高升抵32.035元。匯銀主管說，匯價逢高，吸引一票美元買盤進場，新台幣匯率升勢受到壓抑，終場升值金額縮至1.25角後報收。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨日分析，儘管台股動能及年底出口商結匯需求，給予新台幣匯率一定支撐，但短線川普交易主導，新台幣匯率盤整機率高，若要進一步升值，需視聯準會未來降息預期。

匯銀主管說，隨川普勝選激情逐漸退去，接下來全球投資人將轉向關注美國經濟與通膨基本面，估計短期內，新台幣匯率將維持31.8~32.2元區間波動整理。

台幣匯率 川普 新台幣

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