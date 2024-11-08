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兆豐銀主辦元太科技暨子公司120億元 ESG 聯貸案完成簽約

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行統籌主辦元太科技及其子公司新臺幣120億元聯貸案，由兆豐銀行董事長董瑞斌(前排右六)及元太科技董事長李政昊(前排左六)共同出席簽約。兆豐銀行提供
兆豐銀行統籌主辦元太科技及其子公司新臺幣120億元聯貸案，由兆豐銀行董事長董瑞斌(前排右六)及元太科技董事長李政昊(前排左六)共同出席簽約。兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行主辦元太科技工業、元瀚材料、中外古今公司暨E Ink Corporation新臺幣120億元聯貸案籌組完成，並於8日辦理簽約，典禮由兆豐銀行董事長董瑞斌及元太科技董事長共同出席主持。本聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理行、合作金庫及華南銀行共同統籌主辦並擔任文件管理行，另邀集14家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達新臺幣220億元，超額認購1.83倍，顯示金融同業對元太科技及其子公司的未來發展深具信心。

本聯貸案除將元太科技相關ESG指標納入聯貸授信條件，鼓勵公司為永續發展盡一份心力外，在聯貸簽約典禮中首見運用元太科技相關電子紙產品，展現無紙化的運用，充分說明公司致力於環境保護的付出及成就。

元太科技成立逾32年，為全球電子紙技術領導廠商，應用涵蓋電子書閱讀器、電子標籤、電子紙筆記本、數位看板等，113年1~8月合併營收為193.92億元，年增3.06%，受惠於消費產品市場需求回溫，終端市場反應優於預期，又因應電子紙走向彩色化、大型化，預計將為營運注入新的動能。面對全球淨零碳排的永續目標，元太科技持續在電子紙顯示技術精進開發，朝向更節能的目標邁進。

元太 兆豐銀行 電子紙

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