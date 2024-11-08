快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

富邦銀香港踩監理紅線 香港金管局裁罰港幣400萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

富邦金控（2881）8日代子公司富邦銀行（香港）有限公司公告，因違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》相關規定，受香港金融管理局裁罰港幣400萬元，富邦金說明，富邦銀行（香港）有限公司已完成改善措施，並由第三方機構辦理獨立審查，於2023年11月完成驗證其改善措施之有效性。

香港金融管理局網站今天公布，這次紀律處分行動是根據富邦香港自行報告的交易監察缺失，以及金管局對富邦香港為遵守《打擊洗錢條例》而設立的制度及管控措施進行的調查結果作出。

香港金管局發現在2019年4月至2022年7月期間，富邦香港未能設立及維持有效的程序，以持續監察與客戶的業務關係。具體而言，富邦香港缺乏有效的程序，以管理系統變更、跟進交易警示出現大幅減少的情況，以及定期檢視其交易監察系統覆蓋的交易範圍。富邦香港亦沒有對為客戶執行的交易進行適當的審查，而且在發生觸發事件時沒有進行客戶盡職審查的更新覆核。

富邦金控 洗錢 香港

延伸閱讀

富邦香港違反《打擊洗錢條例》 被罰港幣400萬元

調查：韓港台河川9成是塑膠材質 可口可樂登上各地前3

川普新人事 「反中先鋒」龐培歐等4熱門人選均被中制裁

川普重新上台 港媒憂香港成打擊對象

相關新聞

Fed如預期降息1碼 美元走弱台幣升逾1角收32.115元

美國聯準會宣布降息1碼，讓美元連日以來的升值氣焰稍稍冷卻，非美貨幣獲得喘息空間，新台幣兌美元展開強勁反彈，盤中一度勁揚逾...

為何條件好也貸不到新青安？大型房仲代書解惑：存在租約

第七波打房後迎來首購族時代，零經驗首購族除了要學習挑選心儀房產，代書流程也眉角多多，曾有買家收入及信用皆為優等生，卻無法...

高雄銀行增資後資本達183億元 放款金額成長15％

高雄銀行今年3月辦理增資，以每股10.7元辦理5億股現金增資，5日順利募集完成。高雄銀行董事長鄭美玲今日前往高市議會備詢...

永豐金證ESG承銷成果斐然 首檔永續發展可轉債掛牌

永豐金證券以ESG永續發展為策略主軸，深入耕耘綠能及環保企業之投資、IPO與籌資業務，永豐金證券投資銀行事業處指出，近幾...

打詐…逾10家金融業者 抽平台廣告

社群平台上詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行業醞釀聯手凸顯問題嚴重性，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫及多家大型民營銀行，共...

強制汽車責任險 費率將提高

無照、酒駕肇事致死事件太多，行政院長卓榮泰指示要拉高強制險費率，金管會保險局昨首度對外揭示正在研議修法的三大方向，包括取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。