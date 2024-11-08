富邦銀香港踩監理紅線 香港金管局裁罰港幣400萬元

富邦金控（2881）8日代子公司富邦銀行（香港）有限公司公告，因違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》相關規定，受香港金融管理局裁罰港幣400萬元，富邦金說明，富邦銀行（香港）有限公司已完成改善措施，並由第三方機構辦理獨立審查，於2023年11月完成驗證其改善措施之有效性。

香港金融管理局網站今天公布，這次紀律處分行動是根據富邦香港自行報告的交易監察缺失，以及金管局對富邦香港為遵守《打擊洗錢條例》而設立的制度及管控措施進行的調查結果作出。

香港金管局發現在2019年4月至2022年7月期間，富邦香港未能設立及維持有效的程序，以持續監察與客戶的業務關係。具體而言，富邦香港缺乏有效的程序，以管理系統變更、跟進交易警示出現大幅減少的情況，以及定期檢視其交易監察系統覆蓋的交易範圍。富邦香港亦沒有對為客戶執行的交易進行適當的審查，而且在發生觸發事件時沒有進行客戶盡職審查的更新覆核。