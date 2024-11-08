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若歐盟CBAM實施 玉山銀憂川普祭高關稅波及台灣產業

中央社／ 台北8日電

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得大選，外界關心全球減碳、淨零恐開倒車，玉山銀行今天指出，與其說川普反對ESG，不如說是反對以ESG為名義破壞商業利益，目前玉山是持審慎態度，不過若未來歐盟CBAM（碳邊境調整機制）落地，猜測川普可能建立關稅壁壘反制，就可能對台灣出口產業造成影響。

中華電信與玉山金今天共同舉辦零淨損失不毀林論壇，玉山金董事長黃男州與中華電信董事長簡志誠出席。

所謂的不毀林，台灣大學森林環境暨資源學系教授邱祈榮說明，可以進一步說是零淨毀林（zero netdeforestation），即是當一森林因為人類活動被砍伐後，必須在別處植林補償。

黃男州致詞表示，台灣有70%土地為山地，玉山除守護客戶資產、守護台灣土地，實際作為包含2008年起每年植樹、數位化以減少紙張，或是使用再生紙或是認證紙張。玉山官網也發布承諾生物多樣性，並透過投融資力量保護森林。

談到近期美國大選結果話題，川普當選後是否會讓環境保護或淨零浪潮走向式微，成為外界關注焦點。

玉山銀行永續金融部協理張智凱受訪表示，川普當選後外界對於ESG（環境保護、社會責任、公司治理）推廣可能轉向保守，不過目前美國的反通膨法案，其中包含再生能源政策，加上電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）又是新能源車推動者，認為川普現階段應該不會取消。

張智凱說，與其說川普反對ESG，不如說是反對以ESG為名義破壞商業利益，目前玉山是持審慎態度，但如果未來歐盟碳關稅（歐盟碳邊境管理機制CBAM）落地，川普可能以此為武器建立關稅壁壘，就可能對台灣出口產業造成影響。

簡志誠致詞分享，今年7月和玉山銀簽署ESG協議書，中華電在永續經營作為，包含科技減碳、在機房或基地台減少用電等。

ESG 川普 玉山銀行

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