兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金 11月11日至15日募集

投資市場受到近期雙十一節奏的激勵，金融產品推陳出新、期待搶占眼球商機。由兆豐投信與臺灣銀行首次攜手推出的ESG基金產品「兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金」結合「雙軌調控策略」兼顧「三效合一」投資機會，於11/11~11/15展開募集。該基金設計月配機制，有新臺幣、美元兩種級別，分累積型與配息型兩種投資方式，提供投資人更多元化、更增進資金滾動的理財機制。

兆豐投信指出，看好全球ESG資產管理規模估計至2030年將達43兆美元，比起疫情後的2022年約計30兆美元，未來ESG資產規模成長空間將逾10兆美元，將成為金融市場搶藍海商機的餅圖，此外，也將帶動永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展，如：預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期，2026年將挑戰1.8億台，AI PC將成為市場主流，亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，該基金網羅三效合一的「臺灣股息產業、美國債息企業、ESG永續篩選機制」，結合多項亮點產業搶攻市場眼球，更採取「雙軌調控策略」，分別觀察市場大數據的風險調控指標，以及Fed貨幣政策訊號等兩種依據，應變景氣與市場波動，透過ESG篩選機制主動調節股票、長債、短債等標的之配置比例，期能掌握長期資本利得之增值空間。

全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程，掌握ESG永續經濟題材，才能抓緊未來長期的收益來源，本基金更是因應採取ESG篩選股、債之機制，打造出更兼顧低波動、較高報酬且CP值更高的投資組合。

兆豐投信表示，金融市場循環降息延續，有利基點的多元收益題材更能搶占投資人的目光，加上本基金投資組合納入美國企業公司債，更能受惠於美國聯準會降息基調，相對能挹注長天期公司債的成長力道及息收能力。不過提醒，投資組合布局仍將視市場條件變化作調整，須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且應瞭解配息收益分配的組成方式，作為納入理財的參考。