華南金攜手弘道辦敬老活動 陪長輩賞故宮文物享用佳餚

華南金控（2880）與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今邁入第13年。華南金控總經理李耀卿今天帶領集團員工，與宜蘭地區約50位長輩共同參與活動，在這即將到來的冬季前夕，讓長輩們都能收到暖暖的愛心。

華南金控於今年9月重陽節前夕在故宮博物院南部院區舉辦敬老活動，深受長輩歡迎。11月8日則是來到故宮博物院北部院區，陪伴長輩觀賞國家文物珍寶，中午安排到台北福華大飯店享用美味佳餚，讓長輩玩得開心，吃得也開心。鑑於近年金融詐騙的招數推陳出新，且被詐騙的對象又以高齡、獨居的長輩居多，所以華南金控志工利用自己的金融專長，以淺顯易懂的遊戲問答方式，提醒長輩務必要提高警覺，別讓歹徒有機可趁，守住自己的荷包。

李耀卿指出，華南金控關懷獨居長輩的身心健康及生活起居，自2012年起與弘道老人福利基金會合作，舉辦敬老餐會及捐贈物資，並自2016年起響應弘道的愛心扶助計劃，希望能拋磚引玉、善盡企業社會責任。此外，每年都會安排志工同仁到全台各地關懷長輩，也呼籲同仁在工作忙碌之餘，要多多關心身邊的家人。未來，華南金融集團會持續提供相關資源，關注獨居、弱勢長輩的生活照顧等議題。