快訊

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

華南金攜手弘道辦敬老活動 陪長輩賞故宮文物享用佳餚

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
「華南真好，永遠不老」敬老活動(台北場)大合照，華南金與弘道志工陪伴長輩遊覽故宮。圖／華南金控提供
「華南真好，永遠不老」敬老活動(台北場)大合照，華南金與弘道志工陪伴長輩遊覽故宮。圖／華南金控提供

華南金控（2880）與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今邁入第13年。華南金控總經理李耀卿今天帶領集團員工，與宜蘭地區約50位長輩共同參與活動，在這即將到來的冬季前夕，讓長輩們都能收到暖暖的愛心。

華南金控於今年9月重陽節前夕在故宮博物院南部院區舉辦敬老活動，深受長輩歡迎。11月8日則是來到故宮博物院北部院區，陪伴長輩觀賞國家文物珍寶，中午安排到台北福華大飯店享用美味佳餚，讓長輩玩得開心，吃得也開心。鑑於近年金融詐騙的招數推陳出新，且被詐騙的對象又以高齡、獨居的長輩居多，所以華南金控志工利用自己的金融專長，以淺顯易懂的遊戲問答方式，提醒長輩務必要提高警覺，別讓歹徒有機可趁，守住自己的荷包。

李耀卿指出，華南金控關懷獨居長輩的身心健康及生活起居，自2012年起與弘道老人福利基金會合作，舉辦敬老餐會及捐贈物資，並自2016年起響應弘道的愛心扶助計劃，希望能拋磚引玉、善盡企業社會責任。此外，每年都會安排志工同仁到全台各地關懷長輩，也呼籲同仁在工作忙碌之餘，要多多關心身邊的家人。未來，華南金融集團會持續提供相關資源，關注獨居、弱勢長輩的生活照顧等議題。

弘道老人福利基金會董事詹火生表示，感謝華南金控長期與弘道攜手關懷獨居長輩，華南金控是弘道推動在地照顧服務計畫不可或缺的好夥伴，每年辦理的「華南真好，永遠不老」敬老活動，華南與弘道一起規劃、注意各種細節，讓參與的長輩們能放心出遊，讓參加活動的阿公、阿嬤都感到相當窩心，充分感受到社會大眾的關懷與照顧。

華南金控總經理李耀卿(左)代表捐贈180萬元支持弘道老人福利基金會，由弘道老人福利基金會董事詹火生(右)代表受贈。圖／華南金控提供
華南金控總經理李耀卿(左)代表捐贈180萬元支持弘道老人福利基金會，由弘道老人福利基金會董事詹火生(右)代表受贈。圖／華南金控提供

獨居 華南金控 詐騙

延伸閱讀

【專家之眼】重提蘭千為哪樁？

2024臺北國際旅展／故宮展位結合百年院慶設計，現場活動與優惠一次看

高齡者易成詐騙目標 弘道不老劇團演出防詐戲劇宣導

花蓮敬老計程車半年12萬人使用 違規借卡代刷將扣卡

相關新聞

為何條件好也貸不到新青安？大型房仲代書解惑：存在租約

第七波打房後迎來首購族時代，零經驗首購族除了要學習挑選心儀房產，代書流程也眉角多多，曾有買家收入及信用皆為優等生，卻無法...

高雄銀行增資後資本達183億元 放款金額成長15％

高雄銀行今年3月辦理增資，以每股10.7元辦理5億股現金增資，5日順利募集完成。高雄銀行董事長鄭美玲今日前往高市議會備詢...

永豐金證ESG承銷成果斐然 首檔永續發展可轉債掛牌

永豐金證券以ESG永續發展為策略主軸，深入耕耘綠能及環保企業之投資、IPO與籌資業務，永豐金證券投資銀行事業處指出，近幾...

打詐…逾10家金融業者 抽平台廣告

社群平台上詐騙太猖獗又不願執行實名制，銀行業醞釀聯手凸顯問題嚴重性，據透露，兆豐銀行已串聯八大行庫及多家大型民營銀行，共...

強制汽車責任險 費率將提高

無照、酒駕肇事致死事件太多，行政院長卓榮泰指示要拉高強制險費率，金管會保險局昨首度對外揭示正在研議修法的三大方向，包括取...

「不能倒」銀行 兩家資本達標

據金管會截至6月底統計，六家大到不能倒、系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅北富銀、國泰世華銀三個資本比率，提前達到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。