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宣示防詐 合庫宣布加入社群平台抽廣告行列

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導

為全力配合政府打詐阻詐，守護民眾財產安全，避免民眾遭社群網站及電子平台各類不實訊息誤導受騙，合庫跟進兆豐銀，今日對外發出聲明，為強化防詐措施，將對所投放之各類廣宣進行全面性的自律審查，並自即日起至2025年12月31日止，暫停在非實名制登錄社群網站、平台、帳號投放任何廣告。

合庫並宣布，暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務行銷活動。

合庫亦為土銀之後，再一家對外公開宣布跟進兆豐銀行對社群平台抽廣告的公股行庫。

合庫也特別提醒客戶，未來相關業務訊息及行銷活動，均只在其官方網址及平台官方帳號揭露，其他任何與本行有關資訊，請民眾明察真偽，以免遭誤導受騙。

兆豐銀行 合庫 社群

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