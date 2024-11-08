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路透：美國大選塵埃落定 台灣壽險資金挺進海外公司債

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
隨著美國大選的變數消散，台灣壽險資金轉往海外公司債市場。路透
隨著美國大選的變數消散，台灣壽險資金轉往海外公司債市場。路透

隨著美國總統大選塵埃落定，台灣壽險資金轉進海外公司債。業者指出，隨著時序邁入年底，在大選變數消散後，近日多家大型壽險在貨幣市場抽離資金，趁高利挺進海外公司債，提前為明年的投資配置布局。

路透報導，幾位貨幣市場交易人士表示，近來有幾家大型壽險公司不約而同撤離資金，使月初寬鬆的資金情勢驟然收緊，從債券附買回市場，迅速蔓延到短期票券與拆款市場。看來在美國大選結果揭曉後，多家壽險業者有志一同急於抽離貨幣基金，轉往海外投資。

一名大型民營銀行資金調度人員透露，在美國大選這樁重大事件結束後，壽險為明年投資布局的資金需求湧現。他說，「美國債市的殖利率很漂亮，應迅速進場，壽險抽離資金就像大浪打過來，要趕快先上岸再說。」

一位貨幣市場交易員也說，壽險資金就像一艘很大的船，抽離的金額非常恐怖，預計下周還會繼續撤離。

高資產客戶同樣青睞鎖住高利的海外債；銀行局副局長林志吉指出，隨著市場對聯準會（Fed）的降息預期發酵，富豪客戶的資金轉移陣地，從存款轉往固定收益類商品，例如債券、基金或保本型境外結構型商品等，進而減少存款比重。

金管會統計，截至今年9月底，在台灣高資產客戶的資產配置中，存款比重已下滑至47.9%，寫逾兩年低點，存款主要轉進債券及基金，這兩種資產的比重分別提高到13.5%及13.9%，雙雙續創單月新高，結構型商品占比也增至6.3%。

壽險公司 美國大選

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